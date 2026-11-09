平阳县委书记陈桂雷开展循迹溯源学习调研

平阳发布 2026-11-09 10:48:18

11月7日，平阳县委书记陈桂雷前往昆阳、凤卧等地，开展循迹溯源学习调研。

11月7日，平阳县委书记陈桂雷前往昆阳、凤卧等地，开展循迹溯源学习调研。他强调，要始终牢记习近平总书记殷殷嘱托，坚决扛起省一大召开地的使命担当，始终树立和践行正确政绩观，在循迹溯源中感悟思想伟力、汲取奋进力量，加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县，奋力谱写中国式现代化平阳新篇章。

陈桂雷首先来到昆阳镇上林垟村，考察塘河粮仓主题馆、新科家庭农场，详细了解上林垟村加快乡村振兴、推进共同富裕的生动实践。他强调，要深刻感悟习近平总书记重要讲话指示批示精神中蕴含的思想伟力，坚决扛牢粮食安全政治责任，牢牢守住耕地红线，持续提升粮食综合生产能力，加快高标准农田建设和农业科技成果推广应用，因地制宜发展特色产业，推动农文旅融合发展，把循迹溯源的学习成果转化为推动乡村振兴、保障粮食安全的实际成效，让农民群众在产业发展中有更多获得感、幸福感。

在凤卧镇凤林村和马头岗村，陈桂雷瞻仰中共浙江省一大冠尖会址、中共浙江省一大马头岗会址和中共浙江省一大纪念碑，并参观省一大陈列馆，详细了解“省一大”光辉历史和浙南革命斗争史，认真听取红色遗址保护利用情况介绍。他指出，平阳是省一大召开地，要汲取革命先辈们的精神力量，赓续红色血脉、砥砺初心使命，用心用情保护好、管理好、运用好红色资源，讲好红色故事、传承红色基因，统筹做好红色遗址保护、红色旅游发展和乡村振兴文章，让红色资源活起来、红色旅游热起来、老区群众富起来。

在循迹溯源学习调研中，陈桂雷强调，平阳县上下要树立和践行正确政绩观，把循迹溯源激发出的政治热情转化为干事创业的强大动力，锚定加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县目标，大力弘扬“六干”作风，坚持“功成不必在我、功成必定有我”，在项目建设、产业升级、共同富裕、基层治理等各项重点工作中比学赶超、争先创优，多做打基础、利长远、惠民生的实事，持续推动习近平总书记重要指示批示精神在平阳落地生根、开花结果，以实干实绩交出高质量发展的高分答卷。

平阳县委常委、宣传部部长蒋中梁参加学习调研。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷开展循迹溯源学习调研

记者 徐远虑、林鑫

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