平阳县委书记陈桂雷调研重大项目建设

平阳发布 2026-11-09 10:43:44

11月8日，平阳县委书记陈桂雷前往鳌江镇、万全镇、平阳经济开发区（海西镇）等地，调研重大项目建设工作。

11月8日，平阳县委书记陈桂雷前往鳌江镇、万全镇、平阳经济开发区（海西镇）等地，调研重大项目建设工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，树立大抓项目、抓大项目的鲜明导向，以更大力度、更实举措抓项目、扩投资、增动能，为推动平阳高质量发展积蓄强劲动能。

陈桂雷先后走访浙江欧诺机械科技股份有限公司、荷顿智能制造（浙江）有限公司和中科精工机械（浙江）股份有限公司，详细了解重点项目建设、企业生产经营和产业发展等情况。他指出，要抢抓当前施工黄金期，紧盯目标任务和时间节点，在确保工程质量和安全的前提下，全力加快项目建设进度，推动项目早建成、早投产、早达效。

在鳌江滨江中心片区CBD项目施工现场，陈桂雷实地察看项目建设进度，详细了解项目业态布局、招商运营等情况。他要求，聚焦金融业、专业服务业、数字经济等产业，做好招商引资、业态培育等文章，加快建设鳌江流域标杆性城市创智商务中心，推动现代服务业集群化、特色化发展，全力打造县域服务业高质量发展新高地。

陈桂雷还前往平阳城投颐养中心项目施工现场，详细了解项目规划建设、功能布局等情况。他指出，康养项目事关群众福祉，要坚持高标准建设、高水平运营，深化医养融合模式创新，加快构建全生命周期健康服务体系，推动“医康养护助”服务深度融合，努力打造浙南地区康养产业高质量发展新标杆。

调研中，陈桂雷强调，重大项目建设是稳增长、促转型、惠民生的重要支撑，是推动县域经济高质量发展的“强引擎”和“压舱石”。当前平阳正处于向“双千亿”目标全力冲刺的关键阶段，各地各部门要进一步增强大抓项目、抓大项目的责任感和紧迫感，牢固树立“以项目看发展论英雄”理念，坚持一切围着项目转、一切盯着项目干，聚力破难点、着力攻卡点，全力扫清项目建设障碍。要立足县域产业基础和资源禀赋，突出产业项目优先、科技创新优先、民间投资优先，谋深谋实2027年重大项目，为平阳高质量发展蓄势聚能。

平阳县领导李阳阳、华怀健参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷调研重大项目建设

记者 徐远虑、陈云散

本文转自：温州新闻网 66wz.com