泰顺县委书记张银贵看望慰问新闻工作者

泰顺发布 2026-11-09 10:44:14

在第27个中国记者节来临之际，11月6日，泰顺县委书记张银贵来到泰顺县融媒体中心调研，向广大新闻工作者送上节日问候与诚挚祝福。

在第27个中国记者节来临之际，11月6日，泰顺县委书记张银贵来到泰顺县融媒体中心调研，向广大新闻工作者送上节日问候与诚挚祝福。他强调，要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平文化思想，旗帜鲜明坚持正确政治方向、舆论导向、价值取向，持续弘扬主旋律、传播正能量，为泰顺赶超跨越高质量发展贡献更多融媒力量。

“大家辛苦了，祝你们节日快乐！”走访慰问中，张银贵走进新媒体图文部、新媒体视频部、广播电视播控室、全媒体演播室等，实地了解日常运营、内容生产、平台发布、播出安全保障情况，与新闻工作者一一握手、亲切交流，对大家长期以来坚守岗位、为泰顺县新闻宣传工作辛勤付出给予充分肯定。

张银贵说，新闻工作使命光荣、责任重大，要紧紧围绕中心、服务大局，聚焦泰顺产业培育、生态保护、文旅融合、营商环境优化等重点领域，用心捕捉山城秀美风光、乡土人文风情，深度挖掘泰顺实干实绩、创新举措和发展亮点，多把镜头、笔触对准群众关心关注的民生实事，用有温度的报道展现泰顺形象、凝聚发展合力。当前要把学习宣传贯彻党的二十届五中全会精神作为重大政治任务，精心谋划组织重大主题宣传，把全会精神讲清、讲准、讲实、讲透。要紧跟时代步伐，紧跟传播变革趋势，主动拥抱数智技术、深化媒体融合，持续盘活本土资源、打磨优质内容，建强用好 “泰顺新闻” 视频号，推出更多群众喜闻乐见、共鸣共情的新闻作品，不断提升泰顺的知名度、美誉度。要守好安全发展底线，优化完善组织架构，大力推动内容形式守正创新，压紧压实意识形态、播出安全责任，筑牢融媒传播安全屏障。相关部门要关心关爱新闻工作者队伍，用心做好人文关怀和服务保障，为一线采编人员干事创业、成长成才营造良好环境。

今年以来，泰顺县融媒体中心围绕泰顺县委、泰顺县政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，坚持移动优先、内容为王，依托“泰顺发布”“泰顺新闻”微信公众号、“泰顺新闻”视频号、“泰顺30秒”抖音号等平台矩阵，精心打造“创新跨越 共富争先”“民生实事看落实”等系列融媒专栏，圆满完成重点时政、重大主题、重要活动的宣传报道任务，持续深化融媒改革，探索“新闻+文旅”“新闻+助农”模式，推出一批助农、助旅、助学等接地气、有温度的社会新闻报道，融媒发展活力持续激发。一年来，全媒体平台矩阵发稿1万余篇（条），中央、省、市主流媒体采用1119篇（条）。中心先后荣获全省广播电视新闻融合传播协作奖、浙报集团融媒共享联盟合作奖、省媒体融合“一张网”创新生态共建单位等省级荣誉。

泰顺县委常委、宣传部部长严炳宽参加活动。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵看望慰问新闻工作者

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com