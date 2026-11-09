泰顺发布 2026-11-09 10:44:47

泰顺县委书记张银贵出席会议并讲话，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，认真落实中央和省委、市委关于文明城市建设的部署要求，全面复盘首年建设工作成效和问题，动员泰顺县上下进一步统一思想、攻坚奋进，高标准、高要求、高质量推进全国文明城市建设。

11月6日，泰顺县全国文明城市建设工作推进会暨乡风文明建设专项行动部署会召开。泰顺县委书记张银贵出席会议并讲话，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于精神文明建设的重要论述，认真落实中央和省委、市委关于文明城市建设的部署要求，全面复盘首年建设工作成效和问题，动员泰顺县上下进一步统一思想、攻坚奋进，高标准、高要求、高质量推进全国文明城市建设。

泰顺县委常委、宣传部部长严炳宽主持会议，泰顺县领导雷全勉、许方航、郭素琴参加会议。

会议解读了《泰顺县进一步深化乡风文明建设专项行动实施方案》，泰顺县文明指导中心、泰顺县公安局、泰顺县住建局、泰顺县综合行政执法局、罗阳镇围绕相关工作主题作交流发言。

张银贵指出，全国文明城市是高价值、高含金量、高创建难度的综合性荣誉称号，是最直观的城市名片，也是最重要的营商环境，更是最可感的民生福祉。泰顺县上下要从发展维度、全局高度和民生角度来认识和把握建设工作的使命感和重要性，坚持“抓在日常、强在基础、重在持续提升”的工作逻辑，把建设全国文明城市与经济社会发展紧密结合起来，真正把文明融入城市治理、融入群众生产生活、融入基层基础建设，扎实推动全国文明城市建设和乡风文明建设走向纵深。

张银贵强调，要聚焦重点、集中攻坚，做到开门创文、为民创文、全域创文，全面提升文明城市建设质效。要持续提升城市品质，抢抓城市更新集成改革试点机遇，结合推进“六张网”建设，持续完善市政道路、交通循环路网、地下管网等基础设施，加快老旧小区改造提升，滚动整治占道经营、乱堆乱放、车辆乱停等乱象，持续提升城市风貌管理和管控水平，更好展示泰顺的独特风貌。要精细提升管理水平，深化“文明润万家·幸福来敲门”活动，常态化开展群众问题诉求排摸征集，全面落实点长负责制，依托“数智泰顺”“全域文明数智通”等平台，运用大数据、人工智能等新技术新手段，提升治理精准度和响应速度。要深入推进移风易俗，把社会主义核心价值观体现到建设工作各个环节、渗透到生产生活各个方面，深入实施乡风文明建设五大专项行动，广泛开展爱国主义、优秀传统文化等教育活动，让文明新风在泰顺蔚然成风。要扎实推进问题整治，深入执行“每日督查、每周通报”工作机制，用好“三色”预警手段，注重建章立制，推动整治从集中攻坚向常态长效转变。

张银贵要求，泰顺县上下要坚持众志成城、上下一心、步调一致，强化责任落实、统筹协调，完善常态化督考机制，做到既各司其职、又协同作战。同时，要持续深化宣传动员，创新宣传载体和活动形式，广泛发动群众参与，形成全民共创、共建共享的浓厚氛围。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺县全国文明城市建设工作推进会暨乡风文明建设专项行动部署会召开

记者 郑鑫昳

本文转自：温州新闻网 66wz.com