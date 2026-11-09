泰顺县委书记张银贵检查督导安全生产工作

泰顺发布 2026-11-09 10:45:26

11月6日下午，泰顺县委书记张银贵深入罗阳镇、彭溪镇工业园区和企业检查督导安全生产工作。

11月6日下午，泰顺县委书记张银贵深入罗阳镇、彭溪镇工业园区和企业检查督导安全生产工作。他强调，要一体贯彻落实党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述，牢固树立和践行正确政绩观，紧盯重点领域、关键环节，以更严标准、更实举措推动风险隐患排查整治到位，坚决守牢安全生产底线，持续提高本质安全水平，切实以高水平安全护航高质量发展。

张银贵在泰顺县瑞义木制玩具厂查看车间生产、原料堆放、消防设施配备等情况

张银贵首先来到泰顺县瑞义木制玩具厂，详细查看车间生产、原料堆放、消防设施配备等情况。他指出，竹木加工企业可燃物多、易燃风险高，是消防安全重点管控行业。企业要严格规范木料、半成品堆放，保持消防通道畅通，常态化检查电路设备、消防器材，抓好员工安全教育，切实增强从业人员安全意识。

在温州龙胜实业有限公司、张银贵重点检查分区管理、安全隔离、人员分流、隐患管控等工作。他强调，要把全部承租企业纳入统一安全管理体系，严格落实分区分类管理，厘清安全责任边界，完善安全隔离、消防设施、疏散通道设置，杜绝混用乱搭、违规作业，全面整治各类隐蔽性、交叉性安全隐患，做到风险底数清、管理责任明、整改措施实，真正让这张安全管控网覆盖每个车间、每道工序、每名员工。

张银贵在浙江天关山酒业股份有限公司检查酒类储存、消防管理、密闭空间作业等情况

在浙江天关山酒业股份有限公司，张银贵走进酿造车间、储存库房，细致检查酒类储存、消防管理、密闭空间作业等情况。他强调，酒类酿造、仓储环节易燃易爆风险突出，企业要健全危化品、易燃物品管理制度，规范储存堆放流程，强化重点区域通风、防火、防爆管控，完善应急预案，常态化开展安全自查，坚决守住食品生产和消防安全双重底线。

在鸿泰智能制造园，张银贵实地督查园中园园区管理、入驻企业监管、公共设施运维等情况。他指出，“园中园”产权与使用权分离、经营主体多、管理边界模糊，是安全生产的重点难点领域。相关部门和属地乡镇要加强整改“回头看”，加大指导服务力度，做到隐患早发现、早处置，坚决守牢安全底线。要压实出租方统一管理责任和承租方主体责任，加大日常巡查频次，推动安全整治与日常监管深度融合。

督导中，张银贵强调，要坚持“人民至上、生命至上”，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细安全生产工作，突出防患于未然，加强体系化治理，做到安全防线全覆盖、无死角。要坚持举一反三，紧盯老旧工业园区、园中园、厂中厂、“九小场所”等重点区域，建立问题清单、责任清单、整改清单，精准分类推进问题治理，确保整改真到位、不反弹。要压紧压实各方责任，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，树牢“隐患不排查、问题不整改就是事故”的理念，强化精准监管、主动靠前服务，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

泰顺县委常委、常务副县长钟政添参加督导。

来 源：泰顺发布

原标题： 张银贵检查督导安全生产工作

记者 王文慧

本文转自：温州新闻网 66wz.com