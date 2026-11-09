苍南县委书记林海涵看望慰问新闻工作者

苍南发布 2026-11-09 10:46:18

在第27个中国记者节即将来临之际，苍南县委书记林海涵来到苍南县融媒体中心，看望慰问一线新闻工作者，向大家致以节日祝福。

在第27个中国记者节即将来临之际，苍南县委书记林海涵来到苍南县融媒体中心，看望慰问一线新闻工作者，向大家致以节日祝福。他充分肯定苍南县新闻宣传工作，勉励广大新闻工作者珍惜平台、恪尽职守，持续发扬敬业钻研精神，勤学苦练、夯实内功，不断提升业务本领与实战能力，努力锻造新闻传播“多面手”，增强融媒体时代核心竞争力，为苍南县经济社会高质量发展营造良好的舆论氛围。

在苍南县融媒体中心，林海涵听取苍南县融媒体中心关于主题宣传、融媒创新、经营拓展等工作汇报，对中心各项建设成果予以肯定。林海涵指出，当前新闻舆论工作要求持续提高，全体新闻工作者要严守宣传纪律，坚持把政治标准摆在首位，牢牢把握正确舆论导向，忠实履行党的新闻舆论工作职责使命。

林海涵强调，要强化科技赋能，积极探索AI主播、短剧创作、AI宣传等应用场景，推动采编播发全链条智能化改造，加快轻量化转型，释放生产活力、提升传播效能。要深耕基层一线，挖掘鲜活素材与先进典型，用群众喜闻乐见的方式讲好苍南故事，生动展现经济社会发展实践，持续提升新闻宣传的吸引力、感染力。要坚持改革创新，持续走好媒体融合发展道路，盘活媒体资源，丰富合作模式，不断提升融媒体中心建设水平。

据了解，今年以来，苍南县融媒体中心坚持移动优先、AI赋能，高质量完成县两会、大县大城、三澳核电并网、文明创建及台风应急等重大主题宣传，一批作品斩获市级新闻奖项。聚力做好“浙BA”“央BA”赛事宣传，打造 “南哥”城市IP，相关话题全网浏览量破亿；持续深化央省市通联，上级媒体年用稿600余条，多条短视频形成传播爆款。同步做强“体育+文旅+商贸”融合文章，依托赛事流量做好招商运营，“南哥一条街”成为特色样板；稳步拓展政企集客、技术服务、文创研学等经营板块，布局短剧、算力等新业态，绿电视听产业孵化基地加快推进。下一步，中心将紧扣重大部署抓实主题宣传，做强“南哥”IP和赛事文旅品牌；深化“新闻+政务服务商务”发展路径，培育壮大经营板块，提速视听基地建设，培育新业态、提升自我造血能力；纵深推进改革、迭代平台硬件、完善人才激励机制，推动AI全链条融入生产。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵看望慰问新闻工作者

记者 徐舒婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com