苍南县委书记林海涵在灵溪镇调研

苍南发布 2026-11-09 10:46:57

11月6日，苍南县委书记林海涵率队前往灵溪镇，就重点项目建设、基层党建等工作开展实地调研。

11月6日，苍南县委书记林海涵率队前往灵溪镇，就重点项目建设、基层党建等工作开展实地调研。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，牢固树立大抓基层的鲜明导向，以高质量项目建设支撑高质量发展，持续夯实基层战斗堡垒、激活乡村发展内生动能，切实把党建优势转化为发展优势、治理效能，为苍南县乡村全面振兴和经济社会高质量发展提供坚强有力的组织保障。

来到位于灵溪镇的浙江海峰冷链物流中心项目现场，林海涵详细了解项目规划布局、建设进度等情况，要求属地及有关职能部门主动靠前服务、提升工作质效，加快推动项目建成投产、达产达效。他指出，冷链物流是畅通城乡经济循环、服务产业升级的重要支撑。要充分发挥苍南区位优势，做强冷链仓储和食品供应链服务，统筹推进园区运营招商与业态培育，加快构建完整产业链条，着力打造辐射浙闽交界地区的冷链物流枢纽。

在灵溪镇城中社区，林海涵勉励社区干部牢固树立大抓基层的鲜明导向，坚定不移推动全面从严治党向基层延伸、向纵深推进。要深化党建引领基层治理，用心用情办好群众身边事，及时回应群众合理诉求，最大限度把矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，以治理效能不断提升群众获得感、幸福感、安全感。

座谈会上，灵溪镇汇报了相关工作情况，与会职能部门作交流发言。

林海涵指出，作为苍南县经济社会发展的核心板块，灵溪镇要精准锚定发展定位，跳出县域看灵溪、立足全局谋发展，切实扛起开放发展、科技创新的核心使命，在区域竞争格局中抢占先机、争先进位。要突出重点、统筹兼顾，坚持产业为基，做大做强先进制造业，推动传统商贸市场转型提质，以科技创新赋能产业升级；坚持项目为王，把招商引资摆在突出位置，以高质量项目集聚发展后劲；坚持建管并举，有序推进城市有机更新，让老城焕发新活力；坚持固本强基，深化基层社会治理，锻造高素质专业化干部队伍，以实干实绩推动各项事业提质增效。

林海涵强调，灵溪镇要强化大镇担当，牢固树立自主攻坚理念，在项目谋划、要素保障等重点工作中主动作为、自加压力。要胸怀发展大局，拉高工作标杆，敢于攻坚克难，在重大项目、重点领域谋求突破性进展，努力打造更多具有辨识度的工作亮点。要健全完善机制，压实工作责任，凝聚攻坚合力，推动各项决策部署落地见效，奋力开创高质量发展新局面，为苍南县发展大局作出更大贡献。

苍南县领导刘建敏、陈天杰参加调研。

来 源：苍南发布

原标题： 林海涵在灵溪镇调研

记者 林明明

本文转自：温州新闻网 66wz.com