加码中国，投的是“信任票”

新华网 2026-11-09 10:48:41

第九届进博会消费品展区，一道用乐高花植搭建的瀑布花墙引人注目。

第九届进博会消费品展区，一道用乐高花植搭建的瀑布花墙引人注目。花墙外，花店、地铁、城市街角等日常生活场景紧密相连。这片乐高集团打造的“愉悦社区”，引得人们纷纷参观拍照。

连续9年参展，进博会为乐高提供了独特机遇。从中国年夜饭与舞龙积木套装，到悟空小侠、财神爷等主题积木，每届进博会上首发的多款乐高产品，都因中国传统文化元素融入其中，受到消费者喜爱。乐高集团在中国的投资力度也不断加大。从国内门店持续扩张，到把亚洲首家工厂开在浙江嘉兴，其覆盖零售网络、生产制造、品牌体验等领域的生态体系，为深耕中国市场打下坚实基础。

一块小小的积木，在进博会这个开放的平台上生长，折射出一个企业对中国大市场的期待与信心。

展品变商品，展商变投资商，越来越多全球企业密集发布进博会新品首秀清单，更将研发中心、投资计划、地区总部升级排入日程。从“来参展”到“追加投”，一笔笔真金白银的投入，成为持续加码中国的生动注脚，彰显中国大市场的巨大潜力。

作为进博会“全勤生”，阿斯利康连续九年赴约，多款首展的创新药等产品，借助进博会平台跑出落地推广的“中国速度”；施耐德电气已在中国落地4座世界级“灯塔工厂”，北京亦庄园区扩建完成，无锡新园区及厦门工业园竣工投产；德国卡赫自首届进博会以来累计在华投资超30亿元，今年投资3000万元打造的亚太生产基地三期扩建项目正式竣工投产……

今年前三季度，6300多家外资企业追加对华投资，外资在华利润再投资939.9亿元，同比增长4.7%。投资加码，正从展台上的“首发首秀”延伸到展台下的“深耕布局”，成为全球企业对中国市场投下的“信任票”。

这份信任，源于中国不断改革创新的步伐，源于中国坚定扩大开放、与世界共享发展机遇的持久诚意，源于中国持之以恒倡导普惠包容的经济全球化、推动建设开放型世界经济的行动。有参展商负责人坦言：“中国不仅是全球制造中心，更有良好的创新土壤和条件，成为全球医疗科技创新重要策源地之一。”“中国市场是个非常独特，也是非常大需求的市场，进一步巩固了我们在这里投资和本地研发的决心。”

展馆内人来人往，一件件新品、一次次握手、一笔笔订单，把全球优质供给与中国超大规模市场紧紧相连。世界对这片开放热土的万千期待，正凝结为“四叶草”里的一次次双向奔赴，向着美好未来出发……

记者：马若虎 李童

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨加码中国，投的是“信任票”

封面图：张倩 王晔

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com