龙港市全国文明城市创建工作推进会召开
11月6日，龙港市召开全国文明城市创建工作推进会，深入学习贯彻党的二十届五中全会精神、习近平总书记关于城市工作和精神文明建设的重要论述，对文明城市建设工作再动员、再部署、再推进，为加快建设全域化高水平文明城市、持续擦亮“改革名城？瓯越明珠”金名片贡献更大智慧和力量。龙港市委书记李丹讲话，龙港市委副书记、龙港市长叶鑫俊主持会议。龙港市领导苏立盛、李青、侯必仲等参加会议。
会上，沿江、龙港市公安局、市市场监管和综合行政执法局、市社会组织总会等单位分别围绕“全域全员动员”“交通秩序”“城市管理”“志愿服务”等主题作交流发言。
会议指出，文明城市是城市综合实力、治理水平与人文底色的集中体现。要提高政治站位，坚持以人民为中心的发展思想，把群众获得感、幸福感、满意度作为文明城市建设的出发点和落脚点，持续丰富文明建设内涵，推动文明城市建设质效跃升。
会议强调，要对标对表抓攻坚，对照目标任务，逐条逐项分析研究、攻坚落实，充分激活文明建设最小治理单元，做到不漏一处、不留死角；要标本兼治固长效，健全城市管理配套制度体系，固化管理标准、细化管控举措，持续巩固提升文明城市建设成果；要分类施策重实效，精准区分不同场景、不同问题类型，厘清权责边界，坚持疏堵并举，力戒形式主义，务实推进各项整治提升工作；要知责尽责强协同，压紧压实各方责任，理顺责任链条，健全常态化统筹联动机制，构建闭环落实体系，打造条抓块统、协同联动的共建格局；要全民参与聚合力，引导广大群众从点滴小事做起、从自身做起，推动“文明龙港、人人上场”从宣传口号转化为全社会的行动自觉。
来 源：龙港发布
记者 邓雨薇、方崇杰
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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