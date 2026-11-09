龙港市委书记李丹看望慰问新闻工作者
在第27个中国记者节来临之际，龙港市委书记李丹来到龙港市融媒体中心，看望慰问坚守在新闻宣传一线的全体采编人员及工作人员，向大家致以节日祝福和诚挚问候。龙港市委常委、宣传统战部部长夏天舒参加慰问。
“大家辛苦了，祝你们节日快乐！”慰问期间，李丹与记者、编辑等一线从业人员亲切交流，详细了解新闻媒体融合创新、宣传策划、对外传播、人才队伍建设等情况，对龙港市新闻战线取得的工作成效表示充分肯定。
今年以来，龙港市融媒体中心牢牢把握正确政治方向、舆论导向、价值取向，紧扣龙港中心工作，立足龙港改革鲜明特质，全方位记录城市发展进程，多角度展现发展建设成效，多维度传播龙港改革声音，推出一大批有高度、有深度、有温度的新闻报道。今年以来在中央省市媒体刊发龙港相关报道1818篇、同比增长58.2%，为龙港改革发展营造了良好舆论氛围。
李丹强调，当前媒体融合持续向纵深推进，新的传播形势对新闻工作提出更高要求，要坚守政治立场，把牢舆论导向，始终坚持党管宣传、党管媒体原则，围绕中心工作做深做实政策宣传、主题宣传，切实凝聚起推动发展的强大共识；坚持民生视角，立足龙港改革亮点，持续改进文风画风，深入挖掘鲜活典型素材，推出更多冒热气、有灵气的优秀新闻作品，让主流宣传更接地气、更聚人气。希望广大新闻工作者树立职业自豪感，持续锤炼脚力、眼力、脑力、笔力，大胆探索创新表达，创作出更多元、更有趣、群众喜闻乐见的优秀新闻作品，为龙港市高质量发展提供强劲舆论支撑。
来 源：龙港发布
记者 谢秀长、钱贤豪
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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