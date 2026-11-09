扎根现实沃土，光影自有力量

新华网 2026-11-09 10:50:30

今年夏天，这部几乎全由素人演员出演的影片，以1400万成本，撬动超20亿元票房。

“扎根在我们脚下的土地上，正是这份扎根泥土的真实与炽热，让我始终知道自己的创作从何而来，为谁而拍。”正在厦门举行的2026年中国金鸡百花电影节上，《给阿嬷的情书》导演蓝鸿春的一段动情演说，让许多观众为之动容。

今年夏天，这部几乎全由素人演员出演的影片，以1400万成本，撬动超20亿元票房。影片从侨批、乡音入手，将镜头对准跨越山海的亲情与牵挂，用滚烫的真诚换来观众的眼泪与认可。

本届金鸡奖，《给阿嬷的情书》获得六项提名，而在入围影片中，不乏这样的现实主义题材力作。《菜肉馄饨》将上海市井生活搬上银幕，铺展弄堂烟火与黄昏浪漫；《翠湖》采用全云南创作班底和昆明方言对白，讲好一方故事；《震耳欲聋》聚焦听障群体，传递法治的公平与温度……众多创作者扎根现实沃土，在电影里呈现出立体鲜活的社会图景。

中国电影从诞生之日起，现实主义就是它的底色。无论技术如何迭代，风格如何创新，深植银幕的家国之思、现实情怀，以及对百姓精神生活世界的探求，是中国电影一百多年来一以贯之的理念。

回望金鸡奖的光影长廊，从聚焦医疗话题的《我不是药神》，到关注生死课题的《人生大事》，再到观照公平正义的《第二十条》、刻画当代人精神处境的《好东西》……众多现实题材影片把镜头对准市井街巷、寻常家庭、平凡奋斗者，将时代命题定格在一餐一饭、百姓生活之中。正是这份贴近大地、贴近人民的自觉，让银幕故事直抵人心，形成强烈的情感共鸣。

文艺的生命力在于创新。今天的现实主义题材创作，早已跳出单一范式，衍生出丰富多元的表达谱系。既有温情表达、冷静思辨，也有融合喜剧、悬疑等类型手法的创新探索。中小成本佳作不断突围，新人创作者持续涌入，市场不再迷信场面特效、流量明星，转而沉下心打磨人物、深耕细节，在大千世界中挖掘人性的复杂与闪光。

“从真实中来，向生活深处走去。”本届电影节开幕影片《明天，会更好》主创的这句心声，正是当下许多创作者努力的方向。时代浪潮滚滚向前，社会生活日新月异，源源不断的新变化、新场景，是电影创作取之不尽的富矿。而优秀的现实主义创作，既要敢于直面现实，更应保有向上向善的价值底色，看见坚守、发掘微光，传递振奋人心的力量。

作者：吴剑锋

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨扎根现实沃土，光影自有力量

封面图：张倩 王晔 刘默涵

来 源：新华网

本文转自：温州新闻网 66wz.com