人民日报 2026-11-09 11:02:30

是兢兢业业的坚守、千锤百炼的雕琢、和合共生的平衡，在赓续的薪火中，沉淀着无尽的历史智慧。守住这些精神血脉，脚下就有铿锵力量

【事件】不久前，一名网友重温中国第一代核潜艇研发实验基地（九〇九基地）的历史时，深受触动。在我国自主研制的第一艘核潜艇成功下水数十年后，反应堆退役，科研人员在拆除堆舱屏蔽墙时，发现了前辈用红色粉笔写下的6个字——“孩子们辛苦了”。只言片语道出对后辈的关怀，蕴含着体恤、鼓舞和信任。对事业的信念，化作一只“漂流瓶”，穿越时光洪流，被今人拆开，掀起心中阵阵波涛。

【点评】

这6个字，如此柔情、如此笃定。

科研从来不易，光是“冷板凳”都要坐上许多年。苦其心志、劳其体魄，一声“辛苦”虽隔代际，却是独属于科研人的惺惺相惜。

提笔述情，笃信后人定会看见。旧的反应堆被清理，意味着有新人在接力。寥寥数字重现之日，就是昔日憧憬实现之时。这何尝不是另一种意义上的“见字如晤”？一句话，更是一座桥，后人与前人于此邂逅，实现梦想的传递。

我们看到这6个字时，热泪盈眶、倍感荣耀，正是因为感念自己站在巨人肩膀上。60多年前，八千军民聚到四川夹江县的隐蔽山沟，没有技术资料、没有援助专家，啃着窝头算数据、点着油灯画图纸，硬生生在深山造出了“中国核动力工程的摇篮”。他们留下的文字，字字无关于“我”，却皆由“我”而起。功成不必在我、功成必定有我，正是这般无我成就大我，前人吃的苦酿成了今人享的甜。

于果实而言，越经时间沉淀，越加鲜甜。这样的“时光定律”，在我们这片古老的土地上，滋养着一次次的丰收，文明的硕果蔚为大观。

岁月荏苒，夙愿落地、久久回荡。70多年前，几名科学家提出中国的“可控热核反应”构想，这一当时的“天方夜谭”如今已实现“燃烧”，我国“人造太阳”不断取得突破。2000多年前，庄子写下“北冥有鱼，其名为鲲”的想象，不久前，长征六号改运载火箭升空，尾焰浮现天际，恰如巨鲲化鹏，扶摇直上，挺进更广阔的星辰大海。广袤神州上，世代之梦犹如参天巨木，拥有厚重的年轮、深厚的根系。薪火相传，是中华民族对它的钟情与回答。

文明薪火并不抽象。公乘得守丘刻石上的“敢谒后尗贤者”，留在兵马俑上的工匠指纹，穿过都江堰的滔滔岷江……点点星火，无不标注着我们“从何而来”，也提醒着我们“因何走来”。是兢兢业业的坚守、千锤百炼的雕琢、和合共生的平衡，在赓续的薪火中，沉淀着无尽的历史智慧。守住这些精神血脉，脚下就有铿锵力量。

知所从来，方明所去。90多年前，从江西瑞金出发，翻越雪山、草地，顶住炮火、扛过疾苦，二万五千里长征将革命引向光明；60多年前，我国开始自行研制运载火箭，长征系列发射超670次，让中国人的航天梦不断抵达“下一站”；今天，我们前所未有地接近民族复兴伟大梦想，新的长征路已经铺展，引领更为壮阔的历史征程。

目标在前、信念在心，一步一步走得坚定，一代一代接续奋斗——这样的薪火相传，又何尝不是一种竞争力？一个拥有5000多年文明史的国度，一个拥有14亿多人民的国家，凝聚起令世人惊叹的磅礴伟力，将梦想变成现实，将“不可能”干成“一定能”。

历史的轴线中，藏着未来的走向。“一个民族、一个国家，必须知道自己是谁，是从哪里来的，要到哪里去，想明白了、想对了，就要坚定不移朝着目标前进。”

念念不忘，必有回响。

作者：崔 妍

原标题：在历史回响中坚定前行（暖闻热评）

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com