古代温州人都喜欢去哪里秋游

学习强国温州学习平台 2026-11-09 11:02:25

古时候没有如今便利的出行，也没有那么多热闹去处。温州的文人们或乘舟渡江，或结伴入山，把温州的秋色一一写进诗文里，那么，他们秋日最爱去哪里游玩？

秋天一到，温州的风里便添了几分清爽。这样的天气，最适合约上三五好友，走出家门，到山水之间去散散心。

古时候没有如今便利的出行，也没有那么多热闹去处。温州的文人们或乘舟渡江，或结伴入山，把温州的秋色一一写进诗文里，那么，他们秋日最爱去哪里游玩？

江心屿观潮

秋天是最适合观潮的季节。江心屿上的浩然楼又叫孟楼，正对着瓯江，是观潮的绝佳位置，“孟楼潮韵”也被列为江心十景之一。清代文人林启亨写过一首《孟楼潮韵》诗：“潮音漱石根，琅琅小楼上。一笑顾老僧，何如渔山唱。”

康熙年间的一个中秋节后，雁荡山灵岩寺的住持尧南和尚在江心屿组织了一场雅集，请来了温州府学的金大起、永嘉的陈振麟、林嘉圭，瑞安的林齐鋐等人。日子定在农历八月十八，恰好那天风雨交加，潮势比平日更猛。众人看着潮水如万马奔腾扑来，不禁慷慨激昂，对着浪潮吟诗对酒。

《孤屿志》收录了三首有关这次雅集的诗，民国二十三年温州新顺发纸号刻本，温州市图书馆藏。

金大起写道：“凉秋风劲回澜急，惊湍险濑未肯降。蹴起银涛如壁立，濠梁酾酒成高倡。”

陈泂发的诗说：“八月惊涛起，相观共惠休。卷云银汉落，喷雪玉山浮。鱼鳖随杯渡，蛟龙破浪游。诗怀何浩荡，月上海门秋。”

康应薰则感叹：“为爱中川胜，秋高纵大观。风来潮欲吼，雨过昼生寒。”

可惜的是，他们笔下的八月大潮，随着出海口的向外延伸，今天已经很难看到了。

仙岩寺雅集

仙岩位于大罗山西麓，一直是文人雅士游山玩水的好去处。大约在六百年前的一个秋天，瑞安人杨景衡邀请好友季德玑、倪寅、叶子琪同游仙岩。

杨景衡一行人先到塘下双桥虞原璩家吃了中饭，再一道入山。他们一路畅谈，一路欣赏秋日风光，不知不觉便已来到仙岩寺。住持用温禅师接待了他们，不仅准备了晚膳，还提供了住宿。

当晚，众人就在寺里吟诗唱和。杨景衡先写《游仙岩寺》，把隐退泉林的心意写进了诗里：“飞潭岧峣下九天，昙花香度碧岩前。溪山胜赏金围刹，湖海归惭雪满颠。绕径松风秋倚仗，一庭江月夜谈禅。何时了却人间事，来共山中听雨眠。”

弘治《温州府志》民国抄本，温州市图书馆藏。

季德玑接着和诗：“一榻云房别有天，盍簪已在十年前。关西书锦还夫子，海上春衣属大颠。梅雨潭空龙听法，松林月黑虎依禅。山中胜会知谁数，煮茗焚香话不眠。”

倪寅、虞原璩、叶子琪也相继唱和，用温禅师也次韵一首，说“有约仙岩共靖夜，上方高伴白云眠”。

后来虞原璩整理了六人的诗稿并送给杨景衡，杨景衡读后觉得尾联意犹未尽，且全诗有两个“满”字，于是改作“何时了却人间事，来共山中听雨眠”，意境更显清远。

雁荡山登高

雁荡山有“东南第一山”的美称，乐清有北雁荡、中雁荡，平阳有南雁荡，并称“东瓯三雁”。人们平时说的雁荡山，多指北雁荡。

元代乐清人李孝光常年游览雁荡山，写有传世名篇《雁山十记》。他在《秋游雁荡记》中说“今人言春游天台，秋游雁荡”，秋天是游览雁荡山的最佳季节。

春夏两季，山上十天有九天不是大雾，就是大雨，游客在雨雾之中，相距咫尺却看不清，又有马蜞一类的小虫会咬人。只有到了秋冬，“草木黄落，毒虫尽去”，山路才变得好走。那时秋高气爽，雁荡山的百里山川，都能尽收眼底。

雁荡山景点众多，“罗汉洞、东西天柱、大龙湫，犹人有眉目，十八寺，皆其肺腑也”。不过雁荡山极大，绝佳之处多藏在深谷里。李孝光引古人的话说：“紧绊芒鞋行一月，仿佛见得皮肤耳。”就算游玩一个月，也看不尽雁荡的风景。也正因为看不尽，才让人一趟趟地往山里跑。

南雁荡山名气不如北雁荡，但胜在僻静，深秋进山，别有一番滋味。明代平阳人蔡芳写过一篇《游南雁荡山记》，开篇便说：“东瓯雁荡，为天下名山。山有二，其南在平阳者出名尤蚤，第以地僻，游者难焉。游必秋杪冬初，是以尤难乎其时。”

《南雁荡山志》民国七年刻本，温州市图书馆藏。

明正德十三年（1518年）重阳节，蔡芳与平阳县丞马性鲁相约游南雁荡，同行的还有庠士徐祺、周矶。众人在深夜出门，“夜半放舟”，天亮时出南津亭，路过荆溪、钱镇，晚上在智觉寺歇脚，第二天才到达南雁荡山。

进了山，先看石门楼，那石头陡绝，“表里天光通透”。再往前，“三岩品列如屏风状，嵌于山腰”。山上有四处洞口，西洞最胜。蔡芳从后山草径攀登而上，进洞一看，“其间谽谺虚敞，径数丈，而深倍之，可罗胡床数十”，宽敞得能摆几十张椅子，有仙姑像，石罅有泉滴入槽中，俗谓“仙姑浸苎盂”，旱涝不盈不涸。蔡芳试着在洞里“作呜呜声”，声响“如盎缶中语”。他们又去看石梁，两崖对峙，石梁横空，像飞龙架在天上。蔡芳俯看深壑，“神惊胆掉，不敢正视”。

马性鲁也写了《游雁山记》，他感慨说：“物有显晦，常也。若二山之弗齐者无他，所处之地异，所遇之类殊故耳。”北雁荡因近要道，文人常来，又有好文章为它宣扬；而南雁荡地处偏远，知道的人少，才显得幽静。因此他们二人都写了游记，为南雁荡留下文字。

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原标题： 古代温州人都喜欢去哪里秋游

作者：连佳佳 曹滢

本文转自：温州新闻网 66wz.com