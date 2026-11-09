人民日报 2026-11-09 11:03:41

“危急时刻，红军坚守党的民族政策，坚持民族平等，尊重彝族风俗。”四川冕宁县彝海结盟纪念馆，讲解员一番话，把人拉回当年的历史场景。

后方，追兵迫近；前方，面临阻挠。1935年5月，红军渡过金沙江北上途经四川凉山彝族聚居区，困难不期而至。彼时，当地民众长期处于国民党反动派和地方军阀剥削压迫下，还因被谣言挑拨，对红军充满怀疑。

“一切夷（彝）汉平民，都是兄弟骨肉。”红军的政策、《中国工农红军布告》的郑重宣示，感动了彝族首领小叶丹。他与时任中央红军先遣队司令员刘伯承歃血为盟，此后红军主力顺利通过。

习近平总书记在纪念中国工农红军长征胜利90周年大会上指出：“从‘十送红军’的不舍、于都夜渡的守护，到‘半条被子’的温暖、‘彝海结盟’的誓言，无不生动诠释军民鱼水情深。”

坚持人民至上，依靠各族群众。抚今追昔，深感“中华民族是一个大家庭，五十六个民族就是相亲相爱的一家人”。

家国同心，谱写共同奋斗的壮歌。

彝海碧波荡漾，结盟佳话流传至今，有关牦牛的故事也广为传颂。红军当年转战今四川阿坝地区时，粮食、物资非常匮乏，而牦牛既能食用、又可驮运。据不完全统计，为支援红军，当地藏羌各族群众筹集牦牛等牲畜20多万头。毛泽东同志赞誉其为“牦牛革命”。

我们党坚持各民族一律平等、加强民族团结，赢得了少数民族的信任与支持。川西北大地上，各族群众节衣缩食，支援红军走出死亡草地、攻克了长征路上一个个险阻。

携手共兴，书写共同富裕的答卷。

红军过草地纪念碑旁，牦牛正悠闲觅食。曾经，牦牛被用来支援革命，如今，牦牛产业在当地发展壮大。2022年，四川红原县被确定为全国首批草原畜牧业转型升级试点县：建立饲草基地，规模化种植、数字化管理，牦牛冬春季也有了充足草料；牦牛奶加工企业还推出巴氏奶、冰激凌等产品。牦牛产业成了致富产业，红原县畜牧业年产值已超15亿元。云南怒江独龙江乡实现5G网络行政村全覆盖，内蒙古乌兰察布将草原“风光”化作数字时代新动能……放眼全国，各族群众共享改革发展成果，共创幸福生活。

守望相助，绘就民族团结新图景。

五湖四海的建设者组成“平陆运河战队”，串联起多个民族聚居区，把运河建设成连心河。

“不是打穿天山容易，而是天山那头有人民。”新疆导游迪丽努尔·吐尔逊江的这句话，道出“中华民族一家亲”的厚重底色。

民族团结是生命线。同顶一片天、同饮一江水、同建一家园……神州大地上，各族人民手足相亲、守望相助，“像石榴籽一样紧紧抱在一起”，中华民族共同体意识在大江南北落地生根。

中华民族是一个大家庭，推进中国式现代化，实现共同富裕，一个民族也不能少。新征程上，民族团结之花必将越开越绚烂。

（作者为本报四川分社记者）

作者：王永战

原标题：让民族团结之花更绚烂（现场评论）——走好新的长征路④

来 源：人民日报

本文转自：温州新闻网 66wz.com