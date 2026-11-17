新华网 2026-11-17 21:11:55

入冬后，不少北方城市旅游渐入淡季，山西大同却热度不减。

入冬后，不少北方城市旅游渐入淡季，山西大同却热度不减。浙江游客陈瑛带着家人“三刷”大同：上午逛华严寺，下午手工制作漆扇，傍晚去看一场实景演艺。这次，她没有“看完就走”，而是在古城里住了两晚。“以前是为石窟、古寺来，这次是真正留下来体验。”

据了解，来大同的游客平均停留时长从2021年的1.2天提升至现在的3.3天。客流稳步增长的同时，“停留时长”这条曲线也同步上扬，“多住两晚”正是大同文旅淡季不淡的注脚。

作为全国重要的煤炭能源基地，大同曾长期背负生态欠账。转变，从修复开始。过去十余年里，当地以“壮士断腕”的决心进行一体化生态修复治理。如今，连片的光伏板顺着沉陷区的山势铺展开，板下改土、种灌木，形成“上面发电、下面复绿、周边研学”的光伏绿洲，连多年不见的野生动物也重回山林。那些停采的老矿井也没有一拆了之，老设备、运煤巷道等被改造成工业遗址公园，成为见证这座城市过往岁月的独特景观。良好的生态底色，本身就是最厚实的文旅基础。

当然，让游客“多住两晚”，光有好山好水还不够，手里得有填得满白天、承得住夜晚的丰富体验。从东南邑的新潮艺术到鼓楼东街的浓郁烟火气，从代王府的古韵风华到实景演艺的沉浸式体验，在大同，文旅新场景、新业态层出不穷。

放眼全国，湖北襄阳古隆中景区创新三国主题互动体验，把两小时打卡点变成全天候游玩地；在长沙，夜间演艺和市集把“夜生活”变成主流玩法……如今，文旅融合已跳出单一景区，走向全域体验，演艺、赛事、研学、康养等业态彼此联动，互为补充。供给端持续更新，“多住两晚”便成了水到渠成的选择。

住得舒适、游得尽兴，还考验服务的细功夫。大同节假日免费开放机关停车场、便民驿站遍布街头、的士司机自学外语客串导游……当“拼资源”转向“比服务、看口碑”，服务越细，文化体验越好，游客越舒心，停留也就越从容。

夜幕降临，大同古城墙的灯光依次点亮，实景演艺《如梦大同》刚一散场，游客三三两两涌上街头。转过弯，扎进巷子里的刀削面馆，窗户外寒意渐浓，小店里热气腾腾。当白天的景观、夜晚的烟火都安排得妥帖，当文旅品质不断提升，就有更多人愿意“多住两晚”，把城市读得更细更深入。

记者：王浩庆

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨让文旅“流量”更好成为“留量”

本文转自：温州新闻网 66wz.com