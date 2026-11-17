人民日报 2026-11-17 21:13:39

最近几则关于中国制造的消息很提气。

最近几则关于中国制造的消息很提气。

今年上半年，全球人形机器人市场收入前五名全部由中国企业包揽；8月，上海采埃孚变速器有限公司8挡混动变速器实现量产，可控物料国产化率达到95%；10月，一汽—大众首款自研自制混动变速箱TQ200正式投产。

人形机器人是集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术的新赛道，变速器则是长期制约我国汽车制造业发展的短板弱项。新赛道持续突破，短板不断补齐，照见中国制造向中国智造的加速跃迁。

发展的“坎”也是起跳的“板”。过去，中国制造业主要靠劳动力资源和成本优势嵌入全球价值链。如今，中国制造业正加速从要素驱动向创新驱动转变。特别是在高端装备、精密部件、新一代信息技术等领域，一大批具有自主知识产权的科技成果涌现，带动自主品牌市场份额显著增长、零部件国产化率稳步提升、产品加快走向全球。

从“规模红利”迈向“技术红利”，中国制造靠的是什么？靠的是完备的产业链、良好的产业生态、丰富的应用场景，更是“勇于挑战不可能”的精气神。

激扬“千磨万击还坚劲”的志气，才有破茧而出的蝶变。中国制造的跃迁，从来不是顺风顺水的，而是在战胜挑战中冲破桎梏、在克服困难中开辟新路。

被誉为“工程机械之王”的盾构机，拥有上万个零部件。为造出中国人自己的盾构机，科研人员从零起步，把隧道工地变成最重要的实验室，观察设备运行，梳理一根根管路、比对一个个元器件参数。无数人合力攻坚，才有了国产盾构机的从无到有、从有到优。有困难就克服困难，有问题就攻克问题，这正是中国制造业在逆境中突围、在压力下成长的生动写照。

怀有“敢于走前人没走过的路”的雄心，才能摆脱亦步亦趋、掌握未来主动。自主创新是引领发展的“先手棋”，实现更大发展最终还是要靠自己。

面对国外封锁，北斗系统研发人员没有照搬已有路线，而是勇于自研星载原子钟、导航芯片、星间链路等技术和设备，攻克160余项关键技术和世界级难题，实现500余种核心器部件国产化研制。面对国际上“无标准、无经验、无设备”的境况，我国特高压依靠自主创新，在电压控制、外绝缘配置、成套设备研制等方面实现突破。

有人说，面对技术封锁，“唯一的办法就是自己成为巨人”。立足自身、依靠自主，在实战中打磨技术、在迭代中走向成熟，这正是中国制造从跟跑到领跑的蝶变密码。

随着中国制造向价值链上游攀升，国际上出现一些“中国挤压论”的杂音，认为中国制造业的技术突破会抢走他国饭碗。事实上，中国制造业的崛起，本质上是做大全球“蛋糕”，而非抢夺存量。

“共赢”一直是中国产供链的价值追求。一方面，中国制造业打破了一些产品以往高昂的溢价，大幅降低全球制造业的转型成本。另一方面，中国完备的产业链和高效的协同生态，为全球企业提供前所未有的合作机遇。

从“规模红利”迈向“技术红利”，证明中国制造业不仅能造出物美质优价廉的产品，更能提供高附加值的技术解决方案；不仅能满足国内庞大的市场需求，更能为全球产业升级贡献中国智慧、中国力量。

以志气破局、以雄心创新、以开放促合作，中国制造业必将在高质量发展的道路上行稳致远，为全球产业升级注入更多确定性。

作者：谷业凯

原标题：发展的“坎”也是起跳的“板”（人民时评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com