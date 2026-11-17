人民日报 2026-11-17 21:14:48

来到山东济宁曲阜，沿大成路北行，远远便望见故城宫墙。晨光中，明故城城门缓缓开启，开城仪式上的乐舞声吸引游客纷纷驻足。来自江苏的研学团带队老师周万霞感慨：“孩子们来曲阜，不只为打卡拍照，更为‘读懂’一座城。”

曲阜，因儒家文化名扬天下。2013年11月，习近平总书记来到孔府和孔子研究院参观考察，并同有关专家学者座谈。总书记强调，“中华民族伟大复兴需要以中华文化发展繁荣为条件”“要坚持古为今用、推陈出新”。把绵延千年的儒风文脉转化为城市发展驱动力，须探索一条人文与经济融合共生的新路径。

让文化遗产“活”起来，关键要把传统和现代有机融合。

孔庙、孔府、孔林，俗称“老三孔”；孔子研究院、孔子博物馆、尼山圣境，则被称为“新三孔”。新老并立，让一城的文化版图从古城墙内向尼山脚下延展，迈向全域布局。

夜游尼山，沂水静流，无人机将《论语》书卷、孔子周游列国等图案呈现在天幕；孔子博物馆，70余万件馆藏通过数字化技术焕发新彩，“夫子问答”互动屏前，观众轻触屏幕与“孔子”跨时空交流；孔子研究院内，体验区以诗、书、礼、乐为主线，游客沉浸式感受古人的学习与生活……从静态展示到活态传承，文化遗产成为可触摸、可参与的文化场域。

从沉淀历史的“老三孔”到洋溢活力的“新三孔”，古韵与新声交响，传统与现代对话，文化遗产正蝶变为经济增量。2025年，曲阜市旅游总收入突破200亿元。

古为今用、有机融合，是向内深挖文化存量之功；以平台为支点，撬动全球范围内文明对话，是向外释放文化能量之策。尼山世界文明论坛便是一例。

不久前，2026中国国际孔子文化节与2026尼山世界文明论坛举办，各国嘉宾共赴这场跨越山海的文明之约。儒学的当代价值与世界意义、文明韧性与全球治理、思想对话与文明融通、人工智能与世界大同……围绕共同关注展开文明对话，一个个“时代之问”的东方答案极富智慧。

《文化遗产保护传承“十五五”规划》提出，“发挥文化遗产在践行全球文明倡议中的重要作用”。尼山世界文明论坛从最初不足百人与会、仅30余位专家参与，到如今第十二届论坛汇聚数十个国家和地区的数百位嘉宾，文化融合碰撞的力量正展现出强大的吸引力。这也生动诠释了一个道理，“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富”。

进一步看，文化力量释放出的文化红利，不止于经济账本上的增收、往来交流上的聚合，更渗透进高质量发展实践的肌理。

鲁源新村的变化颇具代表性。得益于尼山圣境项目建设，2019年村子整体搬迁至景区旁，家家户户搬进新房。如今，200余家民宿如雨后春笋般“长”出来，村里成立民宿联盟进行统一管理。村民孔凡玲算过一笔账：去年旅游产业带动村民人均增收约15%。不仅如此，不少村民主动学《论语》典故，只为给客人讲一段“尼山故事”；返乡创业的年轻人将和合理念融入服务，以“宾至如归”的待客之道赢得口碑。

文化，从书本上的经典，变成日子里的底气。一座村庄的产业根脉扎进文化的土壤，百姓的“钱袋子”与“脑瓜子”同步丰盈起来，让以文化人、以文兴业的愿景照进现实。

当古老的文化瑰宝融入现代生活，厚重的文化底蕴转化为涌动的发展活力，一个充满魅力与朝气的文化生态将不断聚能生长。

（作者为本报山东分社记者）

作者：王 者

原标题：儒风聚能，文脉生出新活力（现场评论）——创造属于我们这个时代的新文化③

本文转自：温州新闻网 66wz.com