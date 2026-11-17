人民日报 2026-11-17 21:16:01

安静的图书馆，能否容得下谈话交流？近日，多所高校的静音舱受到关注：北京航空航天大学设置双人研讨舱，让小组讨论有处开展；东北师范大学布设实训静音舱，供学生录制微课、打磨教姿教态……

维护安静的要求没有放松，合理的有声需求也得到了照顾。原本需要学生自行克服的不便，通过服务改进有了解法。这启示我们：为了更好维护公共秩序，服务管理应主动为合理需求创造条件。

服务和管理的成效，最终要由群众的切身感受来检验。

北京大学第一医院大兴院区开设晚间门诊，挂号就诊、检查化验均可办理，方便上班族灵活就医。四川乐山市中区倡导社区食堂、餐饮商户为新就业群体提供错峰用餐、延时留餐等服务，为奔忙中的劳动者提供方便。延长的几小时、留下的几份饭，解决了不同群体工作生活中的难处。

坚持一切从实际出发，是我们想问题、作决策、办事情的关键锚点。养老服务要区分自理老人与失能老人的需要，就业帮扶要考虑求职者的技能和岗位要求，政务服务要兼顾熟悉线上操作的人与需要现场帮助的人……细化需求、分类施策，把差异辨清，把症结找准，有限的资源才能用来解难处、产生更大实效。

公共空间里，不同需求如何相容，考验着治理的水平。

广场舞要有音乐伴奏，附近居民又需要安静，如何两全？广东深圳不少社区安装定向音柱，让舞者能听清音乐，同时又减少声音向周边扩散。居民希望就近健身，校园又须保障正常教学，怎么办？在江苏，南京外国语学校仙林分校麒麟小学在晚间向居民开放操场，教学与健身错时安排，夏季有的时候一个晚上就有上千人次入场。创新思路，奔着问题改，能变相互干扰为统筹兼顾。

除此之外，还要坚持系统观念，既在既定约束条件下寻求最优解，也通过改革创新打破瓶颈、改善条件。比如，开放体育场地，既要算增加健身供给的账，也要充分考虑人员出入、设施维护、安全保障；又如，提供便民服务，既要看受益者是否方便，也要看是否会给周边群众增加负担。治理的主动性，正在于不畏“两难”的现状，在守住底线的前提下，为兼顾各方利益寻找新办法。

把群众的生活经验转化为治理智慧，需要畅通参与的渠道。

江苏扬州江都区明珠社区，孩子们通过儿童议事会提出建菜园的建议，获居委会采纳后又参与划分菜畦、播种育苗。四川成都天骄西路社区通过问卷调查、联席座谈等形式广泛征集意见建议，推动畅通长期交通拥堵的上学路。让利益相关方都坐到桌前来，把不同诉求摆在明处，治理的思路便能在商量中越议越清，决策的完善也就有了扎实的依据。

老旧小区怎么改造、社区停车位如何协调、农村生活垃圾如何处理……只有群策群力，才能兼顾各方关切，把问题解决到位。参与其中，人们才能了解彼此的顾虑，理解公共资源的约束，在享有便利的同时认同应尽的义务。为群众解难题，靠群众找办法，服务改善能激发参与热情，参与热情又能提升服务实效。情谊在共事中加深，合力在共建中凝聚，共同创造的成果也会得到格外珍惜。

社会生活日益丰富，新的需求还会不断出现。尊重群众主体地位，把为民服务做细，把群众力量凝聚起来，社会的和谐有序就有了更坚实依托，人们也能在彼此尊重、共同参与中，创造更加美好的生活。

作者：孟繁哲

原标题：读懂“静音舱”背后的治理智慧（微观）

本文转自：温州新闻网 66wz.com