温州日报 2026-11-18 08:24:00

记者11月17日从甬台温高速公路改扩建工程温州湖雾岭隧道段项目部获悉，项目正以冲刺姿态刷新各项进度，力争2027年4月底前完工，较原计划工期缩短8个月。

温州网讯 记者11月17日从甬台温高速公路改扩建工程温州湖雾岭隧道段项目部获悉，项目正以冲刺姿态刷新各项进度，力争2027年4月底前完工，较原计划工期缩短8个月。

据悉，该项目属于省综合交通运输发展“十四五”规划的重点建设项目——甬台温高速公路（G15沈海高速）改扩建工程重要点位。项目位于温岭大溪镇与乐清湖雾镇交界处，顺接扩建的G15沈海高速台州段，路线全长约4.349公里，其中湖雾岭隧道段2.828公里两侧各分离新建单洞三车道隧道，新建单幅路基宽度16.75米；其余路段两侧拼宽为整幅八车道，路基41米。项目于2024年4月2日正式开工，原规划于2027年12月完成建设任务。

走进项目右幅隧道，混凝土路面施工正酣，数名工人俯身安装模板，水泥搅拌车来回浇筑灌浆。据介绍，右幅隧道长1953米，目前混凝土路面还剩700余米未完工；左幅隧道长1963米，已完成混凝土路面浇筑。洞外，边坡防护、排水等施工人员分散作业，各作业面井然有序。

“时间跨度大、施工工序多、工艺复杂、技术管理要求高，其中最难的莫过于交通组织。”项目技术总工杜盼晓说，工程施工全程要求原有车道不断流，根据设计将进行交通导改7次，目前已进行5次；同时，对原有的湖雾岭隧道还要进行机电施工等，目前已通过借用新建车道等方法对车辆进行引流，确保通行与施工两不误。

目前，项目累计完成总体形象进度84%。其中路基工程完成85%，桥梁工程完成100%，隧道工程完成98%，路面工程完成26%，较原计划工期缩短8个月。机电工程项目经理李旋介绍，目前原有的湖雾岭隧道两洞已完成机电改造升级，新贯通的两洞正在进行支架安装、外场基础浇筑等作业，现场安排井然有序。

接下来，施工方将集中力量推进洞内混凝土路面、电缆沟等附属工程，加快路基剩余土石方及防护排水施工，把路面工程作为攻坚核心，抢抓有利施工窗口期，分段组织水稳层、沥青摊铺；项目业主方交水集团则统筹推进政策处理收尾与现场协调，确保交安、机电、消防照明等专业工程交叉作业，压缩作业工期，并提前谋划验收筹备，倒排分项工程验收节点，确保2027年4月底前建成完工。

来 源：温州日报

原标题： 甬台温高速湖雾岭隧道段提速攻坚

力争明年4月底完工，较原工期提前8个月

记者 程源 乐清融媒记者 张孟涛

本文转自：温州新闻网 66wz.com