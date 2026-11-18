温州日报 2026-11-18 08:24:06

记者日前走访温州市工业与能源集团多业态场景发现，从危化品市场、老旧厂房等传统实体场景，到数据运维、网络攻防等数字虚拟车间，三重之“变”正构筑适配数字时代的新型大安全屏障。

温州网讯 当新能源风机矗立在云雾缭绕的山巅，当海量数据在云端狂奔，能源、数据、算力等新场景不断拓展安全视野。这里没有明火，却潜藏着不可忽视的风险。

数字浪潮里，如何织牢这张安全网？11月是全国消防宣传月，记者日前走访温州市工业与能源集团多业态场景发现，从危化品市场、老旧厂房等传统实体场景，到数据运维、网络攻防等数字虚拟车间，三重之“变”正构筑适配数字时代的新型大安全屏障。

风险之变

从静态故障到动态博弈

提及安全生产，如果你想到的只是灭火器、消防车，那就过时啦！

水和火曾是安全生产领域最典型也最容易出大事的风险源。如今，风险变了，治理思路也跟着变。

在浙南闽北最大的综合性危化品专业市场内，金海化学品市场的智能化驾驶舱大屏昼夜不息。不同于过去安全员拿记录本挨个仓库巡查，如今库区温度、人员情况、货物数量全部实时呈现。高危仓库的专用温感摄像头时刻监控温度变化；重大危险源区域硬性限制在场人数，一旦超限即刻预警；人员定位数据直连省级监管平台……商户只管做生意，货物统一代保管，把看得见的实体风险牢牢管住。

而在科技园区，风险彻底换了模样。服务器昼夜高速运转，机房除了高温起火、线路短路等传统物理风险，看不见的威胁是不断迭代升级的网络漏洞、软件病毒与黑客攻击。安全生产多了技术信息层面的动态博弈。

进入数字时代，安全生产风险具备跨行业、跨领域传导特性，数据一旦泄露，损害的是市民个人隐私、企业商业机密乃至整座城市的信誉。

制度之变

跟着风险动态生长

技术带来便利，但也抛出新命题——当风险变得隐蔽，我们究竟靠什么守住安全？

比如在高山、海岛布局风电光伏能源，如何应对山上多雾、雷击频发等问题？由于对应的安全隐患标准仍处在探索阶段，温州市能源发展有限公司没有坐等现成范本，而是参照省级框架，结合山地海岛特殊工况，梳理隐患判定清单，每上一个新项目，就同步更新一套管控细则。

面对星罗棋布的老旧国有资产，通用的检查清单根本行不通。运营企业温州市工业资产营运管理有限公司坚持“一业态一清单”，针对每一家企业的房屋状况、租赁用途，定制专属检查清单。

而在温州数据集团的虚拟车间里，一场“黑白博弈”的攻防演练时刻上演。据该集团战略发展部徐瑞凡介绍，不同于传统车间的安全防控，数据安全的加密，既要做好自身技术升级，还要用另一双“眼”时刻防备网络信息入侵的可能性。矛和盾，都要加强加固。

记者采访发现，不是所有风险都有前车之鉴，很多隐患是新业态“跑”出来的。新型安全治理，不能带着“刻舟求剑”式的静态思维，而要跟着风险动态生长。

手段之变

技防赋能人防兜底

因为“人”的局限，传统安全防控方式不断迭代升级，加入AI监控、物联网、大数据平台等新技术新工具，不断织密安全网。

负责老旧国有资产运营的温州市工业资产营运管理有限公司，曾深受点位分散之苦，因此搭建了安全信息化平台。首批97个AI监控点位落地，37处重点风险点开启火情智能识别。但他们很快发现，AI也会“犯糊涂”：蒸汽、光影、灰尘，都可能触发误报。企业由此建立起“AI初筛+后台人工复核”的双层机制，机器先识别，再由工作人员甄别真伪，确认险情后直接电话通知安全负责人。

同样一套智能化逻辑，搬到高山风电场也遇到瓶颈。在海拔600多米的风机场站，山间常年云雾缭绕，风声呼啸。当设备绝缘下降，会发出细微的“嘶嘶”放电声，伴随蓝光拉弧。环境噪音干扰下，AI音频识别无能为力。真正发现隐患的，是运维人员的耳朵和眼睛：听异响、看弧光，发现苗头立刻停机除尘、更换部件。工作人员解释说，风光一体化平台可以远程读出电压、温度异常，但设备深层老化、积污带来的隐性故障，机器却很难全部捕捉。

数字机房同样离不开人。硕大的屏幕上信息闪烁，可监测黑客攻击、扫描上线前漏洞、跟踪开源社区漏洞预警。但“盯”住这大屏的，终究是人的眼睛。

技防赋能，人防兜底，互补共生，才能为安全加码。

来 源：温州日报

原标题： 能源、数据、算力等新场景不断拓展安全视野——三重之“变”，织牢数字浪潮里的安全网

记者 缪小霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com