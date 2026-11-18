温州日报 2026-11-18 08:24:06

近年来，温州持续深化“三医”协同发展和治理，围绕公立医院运行、诊疗服务衔接和费用保障推进改革，把不同部门的改革举措，汇成百姓就医的实惠。

温州网讯 温州医学检查检验结果互认共享，累计为群众节省医疗费用1.32亿元。这是11月11日温州市高水平建设健康温州新闻发布会上公布的数据。

一张检查报告，符合互认条件，经医生判断可以继续使用，就能让患者在跨院转诊、异地就医时少做一次重复检查、少等一次结果。医院之间的协作成效，最大程度体现在了患者的时间和账单上。

目前，温州市医学影像云平台已接入294家医疗机构，累计服务超1.4亿人次，影像存储数据超10PB，归档影像2亿张。

这样的变化，也发生在药房和医保结算窗口：集采药品走进更多基层医疗机构和零售药店，长期护理保险向重度失智人员延伸，困难群众的高额医疗费用有了更多保障。

老百姓关心的看病、买药、报销，连着医疗、医保、医药不同环节。近年来，温州持续深化“三医”协同发展和治理，围绕公立医院运行、诊疗服务衔接和费用保障推进改革，把不同部门的改革举措，汇成百姓就医的实惠。

一笔投入

撬动公立医院改革

今年，温州公立医院改革迎来一笔新的投入——成功入选2026年中央财政支持公立医院改革与高质量发展提升项目。

市政府印发《温州市公立医院改革与高质量发展提升项目实施方案（2026—2027年）》，围绕“推改革、促发展、强管理、优秩序、重服务”5方面主线，谋划18条重点改革任务、11个子项目，包括重点学科怎么建、医疗服务怎么提升，都被纳入这份改革清单中。

项目背后，是温州持续推进的公立医院价格、编制、监管和投入“4+1”系统性改革，这不只是一个部门的事，需要多个部门共同作答。

温州多部门联合印发《温州市“三医”协同会商机制工作规则》，把政策统筹、工作协调、信息共享纳入常态化机制。涉及医疗、医保、医药的问题，放到一起商量，部门之间常态化沟通，改革举措协同推进。

“医务人员也要有获得感、满意度。”采访中，市卫健委相关处室负责人表示，医改既要切实减轻群众就医负担，也要充分体现医务人员技术劳务价值，有效调动队伍积极性。患者满意度、医务人员满意度，都是改革重点关注的评价维度。

让群众看得起病，让医务人员把病看好，公立医院的公益性就落在这些具体的改革中。

从检查到用药

让就医少些周折

换家医院看病，已有的检查报告还能继续用。这一份报告的互认，连着患者的就医体验，也检验着医疗机构之间的协作。

同样的协同，也体现在一盒药从采购到患者手中的过程。近年来，温州常态化制度化推进药品和医用耗材集中带量采购，累计落地集采药品超600种、医用耗材34大类，年减轻群众负担超6亿元。“以量换价”的成果，正转化为群众购药时看得见的实惠。

从一份报告到一盒药，协同的落点，都是患者就医时遇到的具体问题。而让检查、转诊、住院与后续康复更顺畅地衔接，也是温州接下来深化改革的着力点。

围绕“转诊会诊服务一件事”改革，温州将加快市级转诊会诊管理中心实体化运行，衔接转诊、预约、会诊等服务；推进紧密型医联体内“一张床”管理机制，畅通上下级医疗机构双向转诊渠道；探索“基层开单、上级检查”的医保支付结算方式，让诊疗服务和支付保障更好地配合。

一套保障

托住家庭就医底气

对于一个家庭，疾病带来的压力，有时还会延续到出院之后。失能失智人员的长期照护，就是其中一项。

今年，瑞安建立失能失智人员联合评估中心，实行统一受理入口、统一评估量表、统一专家队伍、统一资金管理、统一结果互认，实现一次申请、跨部门互认、政策叠加。

如今，温州长期护理保险保障范围从重度失能人员向重度失智人员延伸，全市已有123家定点长护险服务机构，今年已有2.62万名失能失智人员享受长护险待遇。

“一老”之外，“一小”同步加力。温州实施生育服务包全额保障，辅助生殖技术、分娩镇痛等项目纳入医保报销，政策范围内生育费用“零自付”；0岁—6岁参保儿童门诊报销比例和最高支付限额提升；今年已资助困难群众参保13.44万人，支出医疗救助基金4亿元。

面向“十五五”，温州将继续深化“三医”协同发展和治理，实施好国家公立医院改革与高质量发展提升项目，推进“医康养护助”融合改革，把诊疗、康复、养老、护理等服务与保障衔接得更紧密。

十年医改的分量，最终落在普通人的日常里：手中的检查报告能接着用，常吃的药在家门口买得到，家人患病后有保障接得住。医疗、医保、医药的协同，正让这些关切有了更踏实的回应。

来 源：温州日报

原标题： 十年，同下“一盘棋”

温州“三医”联动如何从“各管一段”走向协同发力？

记者 张琳 通讯员 林碎玲

本文转自：温州新闻网 66wz.com