新华网 2026-11-18 08:31:00

国家疾控局、国家卫生健康委、国家中医药局17日发布《关于全面推行疫苗处方工作的指导意见》。意见提出，“十五五”期间，逐步实现疫苗处方在二级及以上医疗机构、基层医疗卫生机构的全覆盖，提高全人群、全生命周期疫苗接种覆盖水平。

疫苗处方是群众在诊疗服务中同步获得预防接种建议的服务方式。意见明确，坚持“预防为主、医防融合、规范安全、便民高效”，构建“诊疗—评估—处方—宣教—接种”服务模式，发挥医疗机构对儿童、老年人、慢性病患者等重点人群疫苗接种的推动作用。

意见提出，疫苗处方实施机构包括二级及以上医疗机构、基层医疗卫生机构、妇幼保健机构，以及专科疾病防治院。处方由实施机构的重点科室，包括全科医疗科、预防保健科、儿科、老年医学科、感染科、体检中心/门诊等科室的临床、公共卫生、中医类别执业医师开具。边远地区医疗卫生机构执业助理医师、取得乡村医生证书的乡村医生，也可开具疫苗处方。

在疫苗目录方面，意见还明确，可为成人特别是慢性病患者、老年人、感染高风险人群开具流感、肺炎球菌、带状疱疹、HPV、乙肝等疫苗处方；为儿童和青少年开具流感、肺炎球菌、水痘、轮状病毒等疫苗处方。各地可结合实际细化目标人群，动态调整推荐疫苗品种。服务流程包括识别对象、开具处方、接种服务、信息化管理四个环节。网络诊疗不得开具疫苗处方，疫苗处方将电子化管理，与免疫规划信息系统互联互通，形成闭环。

来 源：新华网

原标题： 我国将全面推行疫苗处方 提高全人群、全生命周期疫苗接种覆盖水平

本文转自：温州新闻网 66wz.com