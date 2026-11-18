温州晚报 2026-11-18 08:39:49

在洞头区大门镇“爱来敲门”慰问现场，“兰小草”王珏之子王子震带来一年的公益答卷与家族传承嘱托；“美叶子”、许延林夫妻、“海绵姐弟”等一批爱心接力者，用各自的坚守，延续着“兰小草”的温暖约定，让善意在温润之州不断传递。

温州网讯 十年善约，生生不息。在洞头区大门镇“爱来敲门”慰问现场，“兰小草”王珏之子王子震带来一年的公益答卷与家族传承嘱托；“美叶子”、许延林夫妻、“海绵姐弟”等一批爱心接力者，用各自的坚守，延续着“兰小草”的温暖约定，让善意在温润之州不断传递。

11月14日上午，记者以党员志愿者身份来到洞头区大门镇，参加“爱来敲门”慰问独居老人活动，恰巧遇上前来参与慈善活动的王子震。

“袁记者，你在大门太好了，正准备过两天把‘星雨心愿’送到温州晚报来，现在就托你带过去。”王子震将又一个两万元现金交到记者手上。相逢之际，他将一年来的收获、家事与公益牵挂娓娓道来。如今，他在洞头区文旅局文化科工作，指导的温州医科大学仁济学院朗诵节目入选浙江省大学生艺术节；受聘为洞头区第二批文化特派员，扎根北岙街道小三盘村赋能乡村文化；开设“兰小草”暑期少儿朗诵公益班，用文化传递温情。他还参与洞头区文明办项目《三十三年信约》，准备赴省参赛，讲好“兰小草”故事。

走进王子震家中，暖意融融：他的女儿已经会走路，乖巧可爱；母亲身体安好，因常惦念大门的老人，叮嘱他上门捎去慰问物资。今年端午、中秋，王子震依旧按时给大门养老院送上粽子和月饼，老人们一眼就能认出他。王子震的妻子体贴，添娃之后日子虽紧，依旧支持他坚守善行；他坚持无偿献血，笑着说“还能献血就还能奉献”。年初王子震的奶奶离世，弥留之际仍念叨着他的父亲，嘱托一家人守住初心，把“星雨心愿”一直传下去。

一场跨越时光的爱心之约，转眼已是十年。常年践诺的“美叶子”，今年没能如期送来善款。虽手头资金紧张，但其特意托话，等账款回笼，一定补上这份心意，不愿辜负坚守多年的善约。

同样走过十年善路的，还有公交司机许延林夫妇，这是他们连续第十年捐出1000元，以平凡坚守接续大爱。

善意的接力不断延续。曾经打动万千网友的“海绵姐弟”包珍妮、包奥健，顺利入职之后，从首月工资里各自拿出500元汇入“兰小草爱心基金”。姐弟俩曾被病痛禁锢，仅凭一根手指书写力量；如今走上岗位，用劳动所得传递温暖，完成从被照亮到发光的蜕变。

十年接力，微光不息。从王子震承续家风、坚守公益，到“美叶子”信守承诺、许延林夫妻十年不弃，再到“海绵姐弟”薪火相传传递善意，无数普通人接续“兰小草”的大爱，让这份温暖在温州大地绵延流淌。

来 源：温州晚报

原标题： “星雨心愿”赴十年善约 接力续写“兰小草”精神

记者 袁寿省

本文转自：温州新闻网 66wz.com