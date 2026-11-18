温州晚报 2026-11-18 08:42:03

近日，平阳县南麂镇移民安置区农村饮水安全保障提升工程全面竣工并陆续投用，这座东海海岛长期存在的水资源紧缺难题得到根本性缓解，岛内移民群众从此用上稳定安全的自来水，海岛民生保障能力实现质的提升。

温州网讯 拧开家中水龙头，清冽的自来水汩汩涌出。近日，平阳县南麂镇移民安置区农村饮水安全保障提升工程全面竣工并陆续投用，这座东海海岛长期存在的水资源紧缺难题得到根本性缓解，岛内移民群众从此用上稳定安全的自来水，海岛民生保障能力实现质的提升。

作为平阳县的海岛乡镇，南麂镇同时是国家级海洋自然保护区，受特殊海岛自然条件限制，当地水资源供需矛盾长期突出，枯水期缺水问题尤为严峻。每到旅游旺季，日均近两千名登岛游客进一步放大用水缺口，干旱时段岛内只能依靠船舶运水应急。水资源短板不仅困扰移民群众日常生活，也直接制约民宿、渔业等海岛支柱产业发展，枯水期海产品制冰加工、民宿经营都难以正常开展。此前长期超采地下水，加之地表水源结构单一，部分水体呈弱酸性，既威胁群众饮水安全，也对海岛生态造成影响，消防蓄水不足还埋下安全隐患，缺水难题早已成为海岛推进共同富裕的主要瓶颈。

为切实解决岛内移民急难愁盼问题，平阳县成功申报水利部2025年度大中型水库库区和移民安置区重点项目，争取中央补助资金3897万元。工程坚持“优水优用、分源供给”的水资源配置思路，统筹推进山塘改扩建与库塘联调联网建设：实施万景园山塘加高扩容、后隆山塘原址拆建、兴岙山塘新建三项工程，新增蓄水库容2.24万立方米；同步铺设输水管道，打通三座山塘与外垄水库、南麂水厂的供水链路，构建起全岛库塘联调联网供水体系，实现岛内水资源统一调度。项目同步配套水土保持、生态环保、水源保护等举措，严守海岛生态保护红线。

目前，该工程已竣工，即将全面投入运行。投运后，南麂岛生活生产供水保证率将提升至95%以上，生态流量保证率达90%以上，彻底告别枯水期船运载水的历史。海岛水生态环境得到修复，消防供水薄弱环节同步补齐，移民群众生产生活保障水平大幅提升。供水条件的持续优化，将激活海岛旅游产业发展动能，助力移民群众增收致富。

“以前一遇干旱，停水是常事，经营民宿最发愁缺水。现在全天稳定供水，我们发展产业更有底气了。”当地一名移民群众欣喜地说。平阳县南麂镇移民安置区农村饮水安全保障提升工程，是水库移民后期扶持政策落地生根的生动实践，也为南麂岛建设“耀眼明珠·美丽海岛”、扎实推进共同富裕筑牢坚实根基。

来 源：温州晚报

原标题： 移民安置区供水提升工程竣工 南麂岛告别枯水期运水历史

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com