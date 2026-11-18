科技日报 2026-11-18 09:18:52

记者17日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部复函同意北京市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、湖北省、广东省8个省（市）开展6G创新发展部省协同试点工作，进一步凝聚试点省（市）优势资源，形成部省协同创新合力，统筹推进6G技术创新、产业发展和应用培育。

记者17日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部复函同意北京市、河北省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、湖北省、广东省8个省（市）开展6G创新发展部省协同试点工作，进一步凝聚试点省（市）优势资源，形成部省协同创新合力，统筹推进6G技术创新、产业发展和应用培育。

工业和信息化部前期印发《关于组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动的通知》（以下简称《通知》），按照“统筹推进、因地制宜、创新驱动、标杆引领”的原则，明确协同创新重点任务，推动形成全国6G创新“一盘棋”格局。

按照《通知》部署，经过自主申报、形式审查、现场评审、征求意见等程序，确定8个省（市）开展试点工作。试点省（市）将遵循6G国际标准和产业研发节奏，立足地方产业基础，重点在培育6G应用产业、夯实基础产业、探索新型产品路线等方面开展攻关。

在试点探索中，各地将突出自身特色，围绕新型终端、关键器件、操作系统、卫星互联网等6G关联产业，面向沉浸式通信、工业制造、具身智能、低空经济、智慧海洋等6G潜在场景探索6G应用，推动技术创新与产业需求相结合，形成错位互补的6G创新发展路径。

此外，试点省（市）在实施6G相关项目过程中，若涉及6G相关领域的商业应用，有关企业应依规取得相关电信业务经营许可。未获许可前，不得开展商业化应用场景探索。

据了解，工业和信息化部将建立健全部省协同工作机制，加强对试点省（市）的指导，定期组织开展试点评价工作，凝聚各地优势资源，共同推动6G创新发展。

来 源：科技日报

原标题： 8省（市）获批开展6G创新发展部省协同试点工作

记者 崔爽

本文转自：温州新闻网 66wz.com