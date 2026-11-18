央视新闻 2026-11-18 09:18:52

记者从国家药监局获悉，最新发布的药品抽检通告显示，经过天津市药品检验研究院等7家药品检验机构检验，标示为北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂等17家药企生产的27批次药品不符合规定，这27批次药品的含水量、药品中存在可见异物，以及活性药物的溶出速度和程度等指标，达不到我国药品的规定要求。

记者从国家药监局获悉，最新发布的药品抽检通告显示，经过天津市药品检验研究院等7家药品检验机构检验，标示为北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂等17家药企生产的27批次药品不符合规定，这27批次药品的含水量、药品中存在可见异物，以及活性药物的溶出速度和程度等指标，达不到我国药品的规定要求。

通告显示，这17家药企生产的27批次药品包括：

一、经天津市药品检验研究院检验，标示为郑州卓峰制药有限公司、楚雄老拨云堂药业有限公司生产的4批次加替沙星滴眼液，存在可见异物，不符合规定。

二、经江苏省药品监督检验研究院检验，标示为武汉华龙生物制药有限公司生产的5批次聚明胶肽注射液，热原和可见异物等项目均不符合规定，存在能引起动物或人体静脉输注后产生发热反应的致热物质。

三、经辽宁省药品检验检测院检验，标示为桂林南药股份有限公司生产的3批次盐酸莫西沙星片，溶出度也就是活性药物从制剂中溶出的速度和程度不符合规定。

四、经西藏自治区食品药品检验研究院检验，标示为西藏昌都日通藏医药研制中心有限责任公司、西藏神猴药业有限责任公司、西藏藏诺药业股份有限公司生产的5批次二十五味珍珠丸，重量差异项目也就是剂量均匀性，不符合规定。

五、经武汉药品医疗器械检验所检验，标示为北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂生产的1批次一捻金，水分项目也就是药品中的含水量不符合规定。

六、经湖北省药品监督检验研究院检验，标示为北京燕北饮片厂、安徽林生堂药业有限公司、湖南省衡东县中药饮片厂、湖南省正桥中药饮片有限公司、邵阳神农中药科技发展有限公司生产的5批次白鲜皮，性状、水分、浸出物、镁盐铝盐、总灰分等多个项目不符合规定，也就是药材的内在成分含量和纯净度等指标存在问题。

七、经安徽省食品药品检验研究院检验，标示为湖南省弘华中药饮片有限公司、宁夏本草神脉药业有限公司、河北胡氏宇博药业有限公司、湖南省松龄堂中药饮片有限公司生产的共4批次党参的性状和水分等项目不符合规定，也就是药材的外观、溶解度以及物理指标存在问题。

国家药监局表示，对这些抽检发现不符合规定的药品，药监部门已要求相关企业和单位采取暂停销售使用、召回等风险控制措施，对原因开展调查并切实整改。同时要求相关省级药监部门对相关企业和单位涉嫌违法行为立案调查，并按规定公开查处结果。

来 源：央视新闻

原标题： 国家药监局：17家药企27批次药品不符合规定

记者 张芸

本文转自：温州新闻网 66wz.com