温州人吃了300多年的“土太子参”通过中药材标准评审
“通过标准认定后，我们更加放心开展菜头肾的初加工和开发利用。”11月17日，永嘉云岭乡菜头肾种植大户马奇辉忙着打理他的药材基地。作为农户代表，他见证菜头肾炮制规范标准通过专家评审，喜出望外。这意味着，在温州永嘉、台州黄岩等地区拥有300多年民间药食使用历史的菜头肾，将正式告别“有品无标”的历史。
菜头肾产品。图源中国永嘉公众号
菜头肾又名“土太子参”“肉根马蓝”，是浙南地区民间验方“七肾汤”的主要原料。其味微甘，凉，滋阴补肾，退虚热。对民间传统多用于肾虚腰痛、以及慢性肝炎、肾炎体虚等情况的辅助调理。1975年，著名药用植物学家林泉先生将其正式定名“菜头肾”，并录入《浙南本草新编》，是极具温州、台州地域特色的民间药用植物。
“遗憾的是，菜头肾此前属于民间习用药材，尚无省级中药材标准、炮制规范，其种植、加工、临床应用始终难以形成规模化体系。”温州市食品药品检验科学研究院副院长谢秉湘告诉记者，调研发现菜头肾在温州、台州种植分布千余亩，不少农户尝试挖掘菜头肾药用、食用价值，开展初级加工。为推进“中医药+”发展战略，两地市场监管部门联合开展菜头肾中药材标准制定和炮制规范研究，意在搭建政产学研用对接平台。
今年11月，《浙江省中药炮制规范·菜头肾》（2026年版）菜头肾品种顺利通过省级专家评审，待省药监局正式批准发布后，菜头肾将被纳入省级标准，有望打通从田间种植到加工生产、临床使用的全链条通道，推进温产中药传承创新。
菜头肾种植。图源中国永嘉公众号
近年来，温州立足道地药材资源优势，推动中医药与生态美妆深度融合，产业发展成效显著。温州已出台专项政策明确19条具体任务，提出2027年全市中药全产业链综合产值突破200亿元的目标。目前，温州铁皮石斛种植规模达1.6万余亩，种苗供应占全国市场60%以上，今年全产业链产值预计超百亿元；泰顺黄栀子年产量超6000吨，带动2000余户农户就业，年产值达2.5亿元，当地还实现了栀子花化妆品及原料生产企业“零的突破”。
目前，温州已纳入浙江省“衢丽温生态美妆特色基地”布局，建成全省首个化妆品全链条体外功效评价细胞实验室、首个由市级市监部门主导的药用植物（化妆品原料）种质资源库，多款特色植物新原料通过国家药监局备案审评，“中医药+生态美妆”产业模式已形成鲜明的温州辨识度。
“我们在开展温产道地药材品种发掘与保护，持续强化特色中药材质量标准研究。”温州市市场监管局相关负责人介绍，下一步，温州将以菜头肾为示范，持续推进山银花、郁金、鱼脑石、地龙等特色品种标准提升研究，以及温郁金、铁皮石斛、温栀子、黄精等温产道地药材规范化种植，牢牢把握省、市促进中医药发展的政策机遇，贯通中药材种植、研发、生产、销售全链条，推动民间特色药用植物规范化、产业化发展，积极推动“温产好药”品牌建设。
来 源：潮新闻
记者 王艳琼
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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