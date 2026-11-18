潮新闻 2026-11-18 09:16:00

作为农户代表，永嘉云岭乡菜头肾种植大户马奇辉见证菜头肾炮制规范标准通过专家评审，喜出望外。这意味着，在温州永嘉、台州黄岩等地区拥有300多年民间药食使用历史的菜头肾，将正式告别“有品无标”的历史。

“通过标准认定后，我们更加放心开展菜头肾的初加工和开发利用。”11月17日，永嘉云岭乡菜头肾种植大户马奇辉忙着打理他的药材基地。作为农户代表，他见证菜头肾炮制规范标准通过专家评审，喜出望外。这意味着，在温州永嘉、台州黄岩等地区拥有300多年民间药食使用历史的菜头肾，将正式告别“有品无标”的历史。

菜头肾产品。图源中国永嘉公众号

菜头肾又名“土太子参”“肉根马蓝”，是浙南地区民间验方“七肾汤”的主要原料。其味微甘，凉，滋阴补肾，退虚热。对民间传统多用于肾虚腰痛、以及慢性肝炎、肾炎体虚等情况的辅助调理。1975年，著名药用植物学家林泉先生将其正式定名“菜头肾”，并录入《浙南本草新编》，是极具温州、台州地域特色的民间药用植物。

“遗憾的是，菜头肾此前属于民间习用药材，尚无省级中药材标准、炮制规范，其种植、加工、临床应用始终难以形成规模化体系。”温州市食品药品检验科学研究院副院长谢秉湘告诉记者，调研发现菜头肾在温州、台州种植分布千余亩，不少农户尝试挖掘菜头肾药用、食用价值，开展初级加工。为推进“中医药+”发展战略，两地市场监管部门联合开展菜头肾中药材标准制定和炮制规范研究，意在搭建政产学研用对接平台。

今年11月，《浙江省中药炮制规范·菜头肾》（2026年版）菜头肾品种顺利通过省级专家评审，待省药监局正式批准发布后，菜头肾将被纳入省级标准，有望打通从田间种植到加工生产、临床使用的全链条通道，推进温产中药传承创新。

菜头肾种植。图源中国永嘉公众号

近年来，温州立足道地药材资源优势，推动中医药与生态美妆深度融合，产业发展成效显著。温州已出台专项政策明确19条具体任务，提出2027年全市中药全产业链综合产值突破200亿元的目标。目前，温州铁皮石斛种植规模达1.6万余亩，种苗供应占全国市场60%以上，今年全产业链产值预计超百亿元；泰顺黄栀子年产量超6000吨，带动2000余户农户就业，年产值达2.5亿元，当地还实现了栀子花化妆品及原料生产企业“零的突破”。

目前，温州已纳入浙江省“衢丽温生态美妆特色基地”布局，建成全省首个化妆品全链条体外功效评价细胞实验室、首个由市级市监部门主导的药用植物（化妆品原料）种质资源库，多款特色植物新原料通过国家药监局备案审评，“中医药+生态美妆”产业模式已形成鲜明的温州辨识度。

“我们在开展温产道地药材品种发掘与保护，持续强化特色中药材质量标准研究。”温州市市场监管局相关负责人介绍，下一步，温州将以菜头肾为示范，持续推进山银花、郁金、鱼脑石、地龙等特色品种标准提升研究，以及温郁金、铁皮石斛、温栀子、黄精等温产道地药材规范化种植，牢牢把握省、市促进中医药发展的政策机遇，贯通中药材种植、研发、生产、销售全链条，推动民间特色药用植物规范化、产业化发展，积极推动“温产好药”品牌建设。

来 源：潮新闻

原标题： 温州人吃了300多年的“土太子参”通过中药材标准评审

记者 王艳琼

本文转自：温州新闻网 66wz.com