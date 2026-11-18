央视新闻客户端 2026-11-18 09:18:53

国家疾控局、国家卫生健康委、国家中医药局今天联合发布《关于全面推行疫苗处方工作的指导意见》，指导各地全面、规范开展疫苗处方工作。

国家疾控局、国家卫生健康委、国家中医药局今天联合发布《关于全面推行疫苗处方工作的指导意见》，指导各地全面、规范开展疫苗处方工作。

《指导意见》包括总体要求、实施主体及资质条件、实施流程、保障措施4个部分。

一是总体要求。提出坚持“预防为主、医防融合、规范安全、便民高效”的原则，“十五五”期间，逐步实现疫苗处方在二级及以上医疗机构、基层医疗卫生机构的全覆盖。

二是主体条件。明确二级及以上医疗机构、基层医疗卫生机构、妇幼保健机构、专科疾病防治院实施，由全科医疗科、预防保健科等重点科室具有资质的临床、公共卫生、中医类别医师开具处方。

三是实施流程。提出识别对象、开具处方、接种服务、信息化管理等规范化服务流程。

四是保障措施。提出加强部门协同、组织规范化培训、探索政策激励机制、积极宣传引导等保障措施。

近年来，各地疾控、卫生健康、中医药等部门在推进疫苗接种服务过程中，探索由医疗卫生机构医师为适宜就诊对象开具疫苗处方，让群众在诊疗服务活动中同步获得预防接种建议，有效提升了群众的接种意识和接种意愿。

为贯彻全国卫生与健康大会精神，落实《疾病预防控制“十五五”规划》有关要求，指导各地全面、规范开展疫苗处方工作，国家疾控局会同国家卫生健康委、国家中医药局，在深入调查研究、广泛听取多方意见的基础上，联合制定印发《关于全面推行疫苗处方工作的指导意见》。《指导意见》的出台，对贯彻落实健康优先发展战略、深化医防协同和医防融合具有重要意义。国家疾控局将会同有关部门加强政策解读和业务培训，及时总结推广典型经验，推动疫苗处方工作落地见效。

来 源：央视新闻客户端

原标题： 我国全面推行疫苗处方

记者 文永毅 史迎春

本文转自：温州新闻网 66wz.com