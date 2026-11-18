温州日报 2026-11-18 09:39:29

为实现提前退休、多领养老金的心愿，湖北省黄某花费4.5万元，委托翁某“一条龙”代办杭州市落户及退休手续。户口虽如愿迁进浙江省，却发现无法按时办理退休。

温州网讯 为实现提前退休、多领养老金的心愿，湖北省黄某花费4.5万元，委托翁某“一条龙”代办杭州市落户及退休手续。户口虽如愿迁进浙江省，却发现无法按时办理退休。近日，乐清市人民法院审结一起合同纠纷案，确认双方签订的《委托服务协议》无效，判决受托人翁某部分返还相关服务费。

2025年6月，黄某与翁某签订《委托服务协议》，约定由翁某协助办理浙江省内落户、湖北省停保、杭州市参保、社保转移、杭州市退休、户口回迁等“全套手续”，翁某承诺“无二次收费、办理周期三个月左右”，服务费4.5万元。签约当天，黄某支付定金2.5万元。

为办理落户，翁某以黄某名义在某地租下房屋并支付半年租金，黄某按要求入住约一个月。同年8月，黄某的户口顺利迁入浙江省，她当天付清了2万元尾款。

然而到了10月，黄某却得知无法按预期办理退休。眼看“捷径”走不通，双方产生激烈争议。两个月后，黄某自行将户口迁回湖北省，随后诉至法院，请求确认案涉《委托服务协议》无效，要求翁某全额退还4.5万元服务费。

庭审中，翁某说：“协议是双方自愿签订的，我只是提供跑腿协助服务，合法合规。”

乐清法院经审理认为，户口和社保均属国家行政管理事项，应由符合条件的人员依法办理，无需支付高额费用。黄某委托翁某代办异地落户和退休手续，实质是意图规避社会保险、异地退休审批及户籍管理的法定准入条件，扰乱社保养老和户籍管理正常秩序，损害社会公共利益，违背公序良俗。依照《中华人民共和国民法典》第一百五十三条，案涉《委托服务协议》无效，协议中“概不退费”等条款亦不发生法律效力。

合同无效，钱是不是全额退？法院给出的答案是否定的。依据《中华人民共和国民法典》第一百五十七条，民事法律行为无效后，取得的财产应当返还，但双方都有过错的，应当各自承担相应责任。该案中，黄某明知自身不符合异地退休条件，仍出资委托代办，存在一定过错；翁某明知办理事项不符合政策规定，仍接受委托并收取高额费用，因负主要过错。综合案件事实、案涉行为性质、双方的过错程度，法院酌定翁某返还服务费3.5万元。

来 源：温州日报

原标题： 花4.5万元想买“退休捷径” 三个月后却傻眼了

记者 张琳 通讯员 余雪洁 叶伊婕

本文转自：温州新闻网 66wz.com