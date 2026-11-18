温州日报 2026-11-18 09:39:30

将二手、翻新商品冒充新品销售，结果如何？近日，平阳县人民法院审结一起因商家虚假宣传引发的买卖合同纠纷，依法判令商家退款后仍需三倍赔偿。

温州网讯 将二手、翻新商品冒充新品销售，结果如何？近日，平阳县人民法院审结一起因商家虚假宣传引发的买卖合同纠纷。

今年5月，某销售公司在网络店铺销售某品牌洗地机时，在商品页面标明为“全新正品”。龚某以1490元的价格购入该设备。收货后，因洗地机使用出现异常，龚某向品牌官方售后申请鉴定，鉴定单显示该设备已于今年4月完成用户登记激活。龚某便与销售公司协商，要求退还货款并支付三倍价款赔偿，但该公司仅同意退还货款。协商无果后，龚某诉至法院。

庭审中，销售公司辩称，设备激活登记系经销商为享受优惠价格而进行的内部备案，属于行业惯例，商品并未投入使用，登记信息不足以认定设备为二手商品。同时，该公司提出，货款已经退还，龚某不存在财产损失，不应适用惩罚性赔偿。

法院审理认为，经营者销售商品时应当履行如实告知义务，不得通过虚假宣传或隐瞒真实情况误导消费者。在该案中，品牌售后服务部门鉴定显示，该洗地机登记用户并非龚某，登记时间亦早于此次交易时间。销售公司未能举证证明前述登记属于行业惯例，也无法证实商品未曾投入使用；其对外宣传为“全新正品”，实际交付的商品却与宣传内容不符。该行为主观上具有欺诈故意，客观上构成虚假宣传。销售公司虽已退还货款，但退款仅为返还交易对价，不能免除其因欺诈行为应承担的惩罚性赔偿责任。据此，法院依法判令该公司向龚某支付价款三倍的赔偿金4470元。

法官提醒：经营者应当恪守诚信经营底线，如实披露商品真实信息，杜绝虚假宣传，自觉规范经营行为。同时，消费者参与线上交易时，要注意留存宣传页面截图、聊天记录、开箱视频、实物照片等材料。如发现商家在交易过程中存在虚假宣传、以旧充新、以次充好等欺诈行为，消费者可通过协商、投诉、诉讼等合法途径维权，及时维护自身合法权益。

来 源：温州日报

原标题： 标明“全新正品”却是二手货 法院：退款后仍需三倍赔偿

记者 张琳 通讯员 慕煊

本文转自：温州新闻网 66wz.com