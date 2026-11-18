瓯海发布 2026-11-18 09:22:18

11月14日，瓯海区工商联（总商会）第九次代表大会召开，瓯海区委书记刘云峰在会上强调，要团结带领广大会员和广大民营经济人士，勇担使命、实干争先，蓄势奋进、破浪前行，共同开创瓯海民营经济高质量发展新局面。

11月14日，瓯海区工商联（总商会）第九次代表大会召开。瓯海区委书记刘云峰在会上强调，要团结带领广大会员和广大民营经济人士，勇担使命、实干争先，蓄势奋进、破浪前行，共同开创瓯海民营经济高质量发展新局面。

市委统战部副部长、市工商联党组书记李敏到会指导，瓯海区领导季湘荣、卢旭帆、金衍光、邵建乐、张攀、董敢、寿宇飞、金海敏到会祝贺。

五年来，瓯海区工商联（总商会）紧扣政治引领、改革转型、服务企业三条主线，在打造营商环境最优区、提升企业家队伍建设水平、服务民营经济发展等方面拓面提质，形成了 “有事找商会”“亲清直通车·政企恳谈会”“益企联”等特色服务品牌，“四有”新生代企业家培育模式入选省工商联服务“两个健康”最佳实践案例。五年间累计获省级以上荣誉32项，其中全国荣誉8项；2022年获评首批全国“五好”标杆县级工商联，2025年入选首批全国“五好”县级工商联建设优秀案例。

李敏向大会的顺利召开表示祝贺。她表示，“十五五”开局起步，工商联事业站在新的历史起点，肩负新的使命。希望新一届瓯海区工商联（总商会）和广大民营经济人士增强机遇意识、担当意识、发展意识，强化政治引领，常态化办好“瓯商大讲堂”，擦亮新生代企业家培育品牌，推动瓯商政治、事业双传承；要强化服务保障，做到真心实意服务、真金白银支持、真抓实干见效，让企业家安心经营、放心发展；要强化履职担当，在促进共富上展现新作为；要强化自身建设，发挥民营企业家主体作用，传承优良传统、勇于创新拼搏，把工商联打造成为值得信赖、可以依靠、感受温暖的“民营经济人士之家”。

刘云峰代表瓯海区四套班子向大会的召开表示祝贺，并充分肯定瓯海区工商联（总商会）五年来取得的工作成绩。他指出，瓯海区工商联新一届领导班子要以换届为新起点，坚持同心同行、亲清有为，共营尊商重商发展热土。当好企业“娘家人”，用心用情为企业排忧解难。广大企业家要把握大势、坚定信心，保持迈步前行的战略定力。瓯商从来不是在顺境里长大的，而是在风浪里闯出来的，只要同舟共济，发展之路就能行稳致远。要勇立潮头、向新图强，把创新作为第一动力、主业作为立身之本、开放作为制胜之道，抢抓人工智能、数字经济、绿色低碳等新赛道，加快高端化、智能化、绿色化转型，筑牢竞争优势。要坚守合规诚信经营，积极建言献策，汇聚企业智慧赋能瓯海发展。各职能部门要强化协同、密切配合，营造亲商安商浓厚氛围，让企业家安心创业、放心投资、舒心生活。

大会选举产生瓯海区工商联（总商会）第九届执委会，张翔当选为新一届瓯海区工商联（总商会）主席（会长）。大会聘请邱光和为瓯海区工商联名誉主席，并举行瓯海区民营经济咨询委员会聘书颁发仪式。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区工商联（总商会）第九次代表大会召开 共营尊商重商发展热土

记者 林慧慧、吴宇洲

本文转自：温州新闻网 66wz.com