永嘉发布 2026-11-18 09:22:49

11月13日，永嘉县委书记钟方成率县党政代表团赴杭州市余杭区考察人工智能创新发展。

11月13日，永嘉县委书记钟方成率县党政代表团赴杭州市余杭区考察人工智能创新发展，学习先进经验，对接优质资源，推动科技创新和产业创新深度融合，助力创新永嘉建设全面成势。永嘉副县长沈显武参加。

浙江沃创星火科技有限公司是丰沃集团创立的OPC社区运营平台，代表团一行来到丰沃集团杭州总部，详细了解沃创星火OPC社区项目运营、生态构建和技术布局，充分肯定了企业为 OPC 创业者提供全链条服务的发展思路。重隼智能科技（浙江）有限公司是“浙江省种子独角兽”、“浙江具身智能十八罗汉”企业，以无人机具身智能研究和无人机外挂载设备研发制造为核心，代表团一行认真听取公司发展情况介绍，观看无人机具身智能产品演示。代表团表示，要抢抓人工智能的时代风口，积极抢占新兴赛道，大力推进人工智能创新发展，打造“OPC 友好型城市”，创新更多人工智能应用场景，加速赋能千行百业。

代表团一行还来到未来科技城阿里中心的“模域空间”，考察了解“人工智能+”对创新创业生态的重塑。据悉，“模域空间”是由余杭区人民政府与阿里巴巴集团联合共建的AI+生态创新平台，围绕算力、数据、模型及智能体、智能终端及应用4条细分赛道，建设以高性能智能算力和高质量数据集为基础设施，以模型与智能体开发为核心生产力，与行业应用场景深度融合的AI+产业生态园区。

代表团纷纷表示，此次在余杭进企业、访平台，切身感受余杭在科技创新、产业推进和平台搭建中所展现的浓厚氛围与强劲动能，特别是“模域空间”为AI创新者，特别是中小企业和初创团队，提供了一个“拎包入住”式的创业环境，与永嘉县大力推进“楠溪科创集群”建设，打造一流OPC创新生态、人工智能产业社区的发展方向契合，值得学习借鉴。

考察中，钟方成强调，人工智能的浪潮扑面而来，我们要深入学习贯彻习近平总书记关于数字中国建设和发展人工智能的重要论述，认真落实省委省政府和市委市政府工作部署，抓住新一轮科技革命和产业变革历史机遇，牢牢把握人工智能关键变量，进一步坚定抢机遇、谋发展的信心决心，进一步凝聚对标先进、比学赶超的思想共识，深入实施“人工智能+”行动，培育壮大新兴产业，不断催生新质生产力，做大做强平台载体，为奋力向经济强县迈进注入更多活力动力。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉党政代表团赴杭州市余杭区考察

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com