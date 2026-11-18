平阳发布 2026-11-18 09:23:20

11月14日，平阳县工商业联合会（总商会）第十一次代表大会召开，平阳县委书记陈桂雷出席大会并强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于促进“两个健康”的重要论述精神，强化思想引领，紧扣中心大局…

11月14日，平阳县工商业联合会（总商会）第十一次代表大会召开。平阳县委书记陈桂雷出席大会并强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于促进“两个健康”的重要论述精神，强化思想引领，紧扣中心大局，夯实组织根基，在广泛凝聚共识上彰显新担当、在服务提升发展上展现新作为、在提高履职效能上实现新突破，为平阳加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县贡献更多的智慧力量。

市工商联党组成员、副主席汪振坚到会指导。平阳县领导张中斌、曾上俊、陈栋、周炜、盖军等出席会议。

陈桂雷代表平阳县四套班子向新当选的平阳县工商联领导班子表示热烈祝贺，并充分肯定了平阳县工商联为平阳高质量发展作出的重要贡献。他说，过去五年，平阳县工商联紧扣中心大局，充分发挥自身优势，在服务企业、牵线搭桥、凝聚合力等方面做了大量工作。他指出，“十五五”是平阳县加快提升发展、冲刺“双千亿”经济强县的重要时期，工商联作为党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，要坚守初心、接续奋斗、再创佳绩，把牢正确方向、强化党建引领、凝聚更强共识，为平阳县提升发展大局作出新的更大贡献。

陈桂雷要求，要在优化营商环境上发挥更大作用，开展好“6633”助企服务行动，不断拓宽政企联动渠道，及时把好政策推送到企业一线，把企业的好建议反馈上来，推动形成政企同频共振的良好局面。要在培育新质生产力上发挥更大作用，紧跟新一轮科技革命和产业变革趋势，抢抓人工智能发展机遇，聚力推动场景创新、应用拓展、技术攻坚，力争在新业态新赛道上实现更大突破。要在招商引资上发挥更大作用，发挥联系广泛的优势，加强与异地商会的联系，引导在外平商当好宣传员、推介员，推动更多优质项目落地平阳。要在助力共富先行上发挥更大作用，鼓励企业在做强主业的同时积极反哺社会，创造更多的就业岗位，提供更好的就业保障，参与乡村振兴、公益慈善等事业，在履行社会责任中实现价值。

陈桂雷强调，要加强队伍建设，持续推进组织体制、运行机制、工作方式、活动品牌创新，深入实施“雏鹰行动”“青蓝工程”，梯次培育青年企业家队伍，引导青年企业家政治、事业“双传承”。要建强基层商会，提升规范化水平，持续优化会员结构，总结提炼推广先进典型经验，常态化开展观摩交流、互学互鉴活动，培育一批示范特色商会。要抓实作风建设，恪守边界、守住底线，大力弘扬新时代企业家精神，发挥好“黏合剂”“防火墙”的作用，全力打造党委放心、企业暖心的“民营经济人士之家”，充分展现工商联和民营企业家的良好形象。要健全联动机制，主动对接各部门，主动争取资源支持，推动形成党委统一领导、统战部门牵头抓总、工商联主责落实、各方协同支持的工作格局，为履职尽责创造良好条件、提供有力保障。

大会选举产生了平阳县工商联（总商会）第十一届执委会，温建敏当选为新一届平阳县工商联（总商会）主席（会长）。

来 源：平阳发布

原标题： 县工商业联合会（总商会）第十一次代表大会召开

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com