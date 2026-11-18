平阳发布 2026-11-18 09:24:41

近日，平阳县委书记陈桂雷督查安全生产和消防安全工作。

近日，平阳县委书记陈桂雷督查安全生产和消防安全工作。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神和习近平总书记关于安全生产的重要论述精神，坚持人民至上、生命至上，统筹抓好高质量发展和高水平安全，坚决守住安全底线，为平阳提升发展、冲刺“双千亿”经济强县提供坚实安全保障。

陈桂雷首先来到萧江镇，走进温州佳塑包装有限公司生产车间，实地察看企业生产流程、物料储存和消防设施配备等情况，认真询问安全生产责任制落实、日常隐患排查和员工安全培训等工作开展情况。他要求，要把安全贯穿生产经营全过程各环节，全面细化生产、仓储、用电等全链条管控，常态化开展隐患排查整治，做到问题见底、整改闭环，切实提升企业本质安全水平。

在水头镇东方世贸中心，陈桂雷实地察看多业态混合场所经营布局、消防通道畅通和消防设施运维情况，认真询问场所日常消防安全管理、应急预案演练和从业人员消防技能掌握等情况。他指出，多业态混合场所业态复杂、人员密集，是火灾防控的薄弱环节和敏感区域。要坚决克服麻痹思想和侥幸心理，紧盯消防设施运维、疏散通道管理、用火用电安全等关键环节，健全常态化巡查和闭环整改机制，全面筑牢消防安全坚固防线。

调研中，陈桂雷强调，各地各部门要深刻领会党的二十届五中全会关于“统筹发展和安全”的战略部署，把安全作为平阳提升发展、冲刺“双千亿”经济强县的前提底座，以高水平安全护航高质量发展。要提高政治站位，把学习贯彻党的二十届五中全会精神转化为守牢安全底线的实际行动，扛牢“促一方发展、保一方平安”的政治责任，全力抓好安全生产和消防安全各项工作，真正把安全发展理念贯穿经济社会发展各领域全过程。要筑牢安全防线，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，坚持关口前移、源头防范，把“坚持安全第一、预防为主”的要求落实到基层末梢，以基层基础的确定性筑牢安全屏障。要严实工作作风，压紧压实属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，做到责任层层传导、压力层层传递，健全联合执法机制，加强部门协同联动，举一反三抓隐患排查整治，用铁的纪律守护人民群众生命财产安全。

平阳县领导李阳阳、许绍策参加督查。

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原标题： 陈桂雷督查安全生产和消防安全工作

记者 徐远虑

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