温州日报 2026-11-18 09:39:30

“在家动动手指就能赚钱，还是官方推出的全民反诈项目？”诈骗分子盗用反诈名义花式包装刷单骗局，险些让市民赵女士蒙受大额财产损失。

温州网讯 “在家动动手指就能赚钱，还是官方推出的全民反诈项目？”诈骗分子盗用反诈名义花式包装刷单骗局，险些让市民赵女士蒙受大额财产损失。近日，乐清公安依托“智慧110”平台高效联动、快速处置，从接收预警到现场拦停不到一小时，保住群众45200元现金。

11月10日13时47分许，乐清市公安局反诈中心接到一条预警，辖区居民赵女士正遭遇电信网络诈骗。反诈中心多次拨打96110劝阻，赵女士始终未接听，反诈中心当即依托“智慧110”平台发起协同处置。

乐成派出所民警俞明接令后迅速上门核查，到达现场后却发现赵女士不在家中。俞明迅速联系其家属核实去向。与此同时，反诈中心依托“智慧110”平台开展研判追踪，很快锁定赵女士的位置——她正搭乘网约车沿高速往雁荡方向行驶。反诈中心民警王伟当即联系网约车司机，引导其从最近的雁荡高速出口驶离，取得司机的全力配合，并联动雁荡派出所配合开展拦截工作。

14时35分，在网约车司机的配合下，雁荡派出所民辅警在高速路口成功拦停车辆。后座车门打开，赵女士脚边放着一个装着现金的泡沫快递盒。民警刘泽航打开泡沫快递盒，盒内黑色塑料袋包裹的现金赫然呈现。

简短交流后，赵女士已察觉自己可能受骗，配合民警一同前往派出所。在派出所内，结合处置过的同类案例，刘泽航细致为赵女士拆解诈骗套路，赵女士懊悔不已。

经了解，赵女士在网上看到一则兼职客服招聘广告，宣称“一小时赚30元”，随即私信联系。在诱导下，赵女士通过网页链接，下载“某智能服务”APP，并按客服的指引注册入群。看到群内不断有人晒出高额返利截图，赵女士愈发心动。在骗子诱导下为了完成所谓高额促销任务，赵女士携带现金准备前往指定地点线下交付。

令人啼笑皆非的是，该平台内的客服谎称自己是为推广国家机关开展的“全民反诈活动”，并刻意提前给受害人“打预防针”——“万一接到96110来电，只是常规反诈普法，不必理会”，以此消解预警劝阻的效果。这也是赵女士一直不愿接听劝阻电话的原因。所幸依托“智慧110”快速响应机制，从预警到拦截不到1小时，及时拦下45200元现金，避免了赵女士进一步的财产损失。

警方提醒：市民切勿轻信所谓“足不出户、动动手指就能赚钱”的兼职信息，不要下载来历不明的APP，不要向陌生账户转账，更不要按照对方指引以现金、网约车运送等方式交付钱款。接到96110来电、收到反诈预警，一定要停下转账操作，认真接听、提高警惕，避免上当受骗。

来 源：温州日报

原标题： 诈骗分子用“反诈”包装刷单骗局 乐清警方见招拆招保住45200元

记者 杜一川 通讯员 林丹扬 张青

本文转自：温州新闻网 66wz.com