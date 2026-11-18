平阳发布 2026-11-18 09:25:12

11月15日，平阳县委书记陈桂雷前往鳌江镇调研。

11月15日，平阳县委书记陈桂雷前往鳌江镇调研。他强调，要深入学习贯彻党的二十届五中全会精神，赓续独占鳌头的“鳌江精神”，扛起担当、全力攻坚，以更加昂扬的姿态、更加务实的作风，在平阳县提升发展大局中“挑大梁、当龙头”，勇当排头兵、争做先行者，为平阳冲刺“双千亿”经济强县提供更强支撑、作出更大贡献。

座谈会上，陈桂雷听取了鳌江镇关于今年工作开展和明年工作谋划情况的汇报。他强调，鳌江作为平阳县第一大镇，要锚定“龙头”定位，扛牢使命任务，传承好独占鳌头的“鳌江精神”，在工业发展、商贸消费、项目推进、城市建设、民生共富等方面持续攻坚，做大做强传统优势产业，培育壮大新兴产业，激活商圈、夜经济、赛事、文旅等多元业态，以更大力度、更实举措抓项目、扩投资，扎实推进基本公共服务一体化，建设高水平法治鳌江、平安鳌江。要聚焦当前重点，全力攻坚突破，把抓收官、谋开局、攻难点、破堵点作为重中之重，全力以赴拼经济、攻项目、育主体、解难题、保平安，持续培育增量、做强支撑，加快谋划推进项目建设，用好“6633”助企服务机制，深入开展平安大巡防，奋力攻坚冲刺，决胜“全年红”。要从严管党治党，凝聚奋进合力，强化政治引领，加强基层党建，深化清廉建设，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，持之以恒推进全面从严治党，打造更多基层党建示范样板，引导干部树立和践行正确政绩观，不断巩固风清气正的良好政治生态，把党的二十届五中全会精神转化为思路举措、发展实效。

平阳县领导华怀健、蒋中梁参加调研。

来 源：平阳发布

原标题： 陈桂雷赴鳌江镇调研

记者 徐远虑、鲍思冲

本文转自：温州新闻网 66wz.com