温州日报 2026-11-18 09:39:30

“米袋子”夯实、“菜篮子”保供、“钱袋子”增厚，三大指标印证温州乡村振兴扎实成效。

温州网讯 晚稻收割正酣，果蔬源源上市，共富增收落地田间。近日，温州迎来粮食丰收季，粮仓充盈、“菜篮子”供给稳定，农民收入稳步上扬，一幅三农共富画卷徐徐铺展。统计显示，全市前三季度农林牧渔业总产值210.5亿元，同比增长4.3%；农村居民人均可支配收入38620元，增长6.5%，增速快于城镇居民，城乡收入倍差缩小至1.79。“米袋子”夯实、“菜篮子”保供、“钱袋子”增厚，三大指标印证温州乡村振兴扎实成效。

“现在收粮，又快又高效。”近日，瑞安市天井垟3万余亩连片晚稻迎来收割。种粮大户李学者站在田埂上，看着收割机穿梭作业，送粮车辆有序排队送检，心里别提有多高兴。温州各地粮仓都排着队收粮，扦样机多点取样，杂质、水分、重金属等指标逐项检测，机械化收储、标准化质检，保障粮食颗粒归仓。沉甸甸的稻谷源源不断入库，绘就了温州大地丰收好图景。

稳粮之外，温州“菜篮子”供给量足价稳。前三季度全市居民消费价格同比上涨0.9%，八大类商品中，食品烟酒及在外餐饮类价格同比下降0.4%。“菜园子”里，蔬菜种植面积稳定在110万亩、年产量超180万吨，蔬菜产量增3.2%，水果增4.2%，茶叶增7.3%，四季供应不断档。“肉案子”产能持续释放，生猪出栏同比增长14.2%，牧业产值增速领跑农林渔业。浙江东日家畜屠宰项目投产之后，日均屠宰量稳定在1000头，可满足主城区约三分之一的猪肉消费。海上“牧场”同样丰产，渔业产值增长4.8%，水产品产量增长5.6%；温州大黄鱼年产量2.3万吨，年产值超19亿元，产量占全省一半以上。三文鱼、罗氏沼虾等新品种加速布局，畜禽、水产多元供给体系持续完善。

丰收成果最终转化为农民实实在在的收入。前三季度温州农村居民人均可支配收入38620元，名义增长6.5%，实际增长5.6%，增速较城镇居民高出1.5个百分点；城乡居民收入倍差由去年同期的1.82收窄至1.79。增收结构持续优化，工资性收入、经营净收入合计占农村居民收入的八成以上，家门口就业、田间产出增值成为增收主力。低收入农户增收势头更强，人均可支配收入同比增长10.7%。

在泰顺农村，前三季度农村居民人均可支配收入22991元，增长7.6%，增速高于全国、全省、全市平均水平；当地118家共富工坊精准匹配岗位，务工人员月均增收3000余元；5.4亿元茶产业带动3万茶农人均增收超万元。放眼全市，目前，共建成19个村集体小微企业园，占地约1700亩，带动就业7.5万人，村集体年均增收约280万元；今年来，279个缩小“三大差距”项目滚动实施，完成投资487亿元，预计带动就业3.6万余人。全市省级中心镇、重点村数量居全省首位，继平阳之后，永嘉、苍南成功摘帽山区海岛县。

“米袋子”沉甸甸守住民生底线，“菜篮子”丰富平稳安定民心，“钱袋子”持续鼓起，让乡村振兴的奔头越来越足。

来 源：温州日报

原标题： 粮仓沉、菜品优、腰包鼓！温州三农迎来丰收季

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com