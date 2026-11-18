温州日报 2026-11-18 09:39:31

11月16日，温州市区，被誉称为“速写爷爷”的画家黄理国完成了《朔门古港》画卷的创作，这幅画卷尺寸长10米有余，高70厘米，历时近五个月精心创作完成。

温州网讯 11月16日，温州市区，被誉称为“速写爷爷”的画家黄理国完成了《朔门古港》画卷的创作，这幅画卷尺寸长10米有余，高70厘米，历时近五个月精心创作完成。长卷以细腻写实的手法，描绘了宋代朔门古港码头千帆云集、店铺林立的景像，古港码头上南来北往的商贾、往来穿梭的行人络绎不绝，市井烟火浓郁、商贸气息十足，构成了一幅丰富多彩的社会生活画卷，生动再现千年前朔门古港的商贸繁华的景象。

“速写爷爷”黄理国是温州一位年近八旬的老画家，退休前是《温州日报》资深美术编辑，也是浙江省美术家协会会员。 他从2008年起，几乎每天到温州公园路的新华书店（温州书城）画速写，16年累计上万幅，主角全是现场读书的人，因此被大家亲切地称为“速写爷爷”。

来 源：温州日报

原标题： 十米长卷《朔门古港》再现千年繁华

记者 郑鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com