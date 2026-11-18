温州晚报 2026-11-18 09:58:40

即日起，温州龙湾国际机场联合顺丰推出“温情飞·箱无忧”行李门到港、港到门双向服务，以“出发上门取件、机场代办托运、到达就近交寄”的服务模式，让从温州机场往返的广大旅客卸下出行“箱”愁。

温州网讯 赶飞机还要拖着箱子排长队托运，生怕误了登机？带娃出行一手牵娃一手拎箱，连歇脚的空隙都没有？行程最后一天上午退房、航班却在晚上，拖着行李逛街处处不便？

出行路上的行李琐事，总在悄悄消磨旅途的好心情。没关系，即日起，温州龙湾国际机场联合顺丰推出“温情飞·箱无忧”行李门到港、港到门双向服务，以“出发上门取件、机场代办托运、到达就近交寄”的服务模式，让从温州机场往返的广大旅客卸下出行“箱”愁。

1.门到港（出发去机场）：行李先行，轻装奔赴旅途

①提前线上预约：出行前通过顺丰速运APP、“顺丰速运”或“顺丰轻松行”小程序下单，选择航班起飞前的上门取件时段，填写航班信息、行李类型、件数重量及取件地址。

②上门核验取件：顺丰工作人员按约定时间上门，完成身份核验与行李合规检查后收取行李，直接运送至机场。

③机场代办托运：机场地勤人员核对行李信息后，代为办理值机及行李托运手续（仅限国内及国内通程航班），确保行李随旅客所乘航班同步运抵。

④旅客轻装登机：只需携带随身小件物品按时抵达机场，凭电子登机牌和有效乘机证件过安检、登机即可，无需再到值机柜台排队等候。

2.港到门（到达出机场）：提取后就近交寄，行李配送到家

①提取托运行李：航班落地后，前往行李转盘提取本人托运行李，核对好件数与外观完好度。

②线上提交订单：通过顺丰官方渠道线上下单，填写收件地址与配送需求。

③柜台完成交接：前往T2航站楼一楼顺丰服务柜台交付行李，确认无误后即可直接离开机场。

④行李送货上门：顺丰将按约定配送行李至旅客指定地址。

服务范围：覆盖温州市全域及周边区县，上门取件与末端配送均由顺丰速运承接。

托运行李须严格符合民航运输规定，锂电池、充电宝、打火机、火柴等禁止托运物品严禁放入行李内。若行李因规格超规、重量超标，或包含禁运、限运物品而无法代办托运，行李将暂存于T2航站楼一楼顺丰服务柜台，工作人员会第一时间联系旅客告知情况；请预留充足时间，抵达机场后自行到柜台提取行李并办理托运手续。

来 源：温州晚报

原标题： 温州机场“箱无忧”双向行李服务上线

出发行李上门取 落地行李送回家

通讯员 徐婷婷

本文转自：温州新闻网 66wz.com