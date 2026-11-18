全球华人篮球邀请赛吸引2000余人参加 温州队蝉联男子50岁组冠军
温州都市报 2026-11-18 10:12:00
近日，第42届全球华人篮球邀请赛在云南昆明举行。温州市篮球发展协会男子篮球队发挥稳定，以全胜战绩拿下男子50岁组冠军，实现卫冕。
温州网讯 近日，第42届全球华人篮球邀请赛在云南昆明举行。温州市篮球发展协会男子篮球队发挥稳定，以全胜战绩拿下男子50岁组冠军，实现卫冕。
本届赛事汇聚海内外华人篮球爱好者2000余人。在男子50岁组A组比拼中，温州队拿下小组头名出线，随后迎战B组第一名福建莆田十八人俱乐部队并取胜。整个赛程，队伍先后击败深圳老篮协润丰队、中华台北乐马（健友）队、哈工大火箭队、莆田十八人俱乐部队，一路全胜登顶。
据了解，温州市篮球发展协会男篮自2015年起征战该项赛事，至今已参加7届，斩获4次冠军、3次亚军。
全球华人篮球邀请赛是面向全球华人的知名业余篮球赛事，1985年由美国中华体育联谊会发起，多年来以球为纽带，为各地华人篮球爱好者搭建切磋交流、联络情谊的平台。
来 源：温州都市报
原标题： 全球华人篮球邀请赛吸引2000余人参加 温州队蝉联男子50岁组冠军
记者 叶海鹏 温州市篮球发展协会供图
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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