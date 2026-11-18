新华网 2026-11-18 10:32:11

商务部新闻发言人17日表示，在中国和加拿大两国领导人重要共识的引领下，双方本着相互尊重、合作共赢的精神，在初步联合安排基础上开展多轮经贸磋商，就双方关注的经贸问题形成补充联合安排。双方同意将初步联合安排的相关豁免措施延长2年。

商务部新闻发言人17日表示，在中国和加拿大两国领导人重要共识的引领下，双方本着相互尊重、合作共赢的精神，在初步联合安排基础上开展多轮经贸磋商，就双方关注的经贸问题形成补充联合安排。双方同意将初步联合安排的相关豁免措施延长2年。

发言人介绍，加方还将进一步扩大对中国钢铝产品的豁免范围。相应地，中方将根据有关法律法规，进一步调整对加方部分农水产品采取的反歧视措施。此外，双方就电子商务合作、中资银行在加设立分支机构、优化营商环境等经贸问题形成积极共识。相信这些安排将有利于双方深化经贸合作，并为两国民众带来更大福祉。

发言人说，双方将加紧履行各自国内程序，推动有关成果尽早落地见效，并将持续探讨进一步深化经贸合作的相关安排。同时，双方将充分用好中加经贸联委会机制，继续拓展合作、解决问题、管控分歧，推动中加经贸关系健康、稳定、可持续发展。

来 源：新华网

原标题： 商务部：中加同意将初步联合安排的相关豁免措施延长2年

本文转自：温州新闻网 66wz.com