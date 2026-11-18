新华网 2026-11-18 10:32:11

新一期全球超级计算机500强榜单16日在美国芝加哥举行的2026年国际超级计算大会上发布，中国超算“灵晟”以每秒219.8亿亿次的实测运算速度蝉联榜首。

新一期全球超级计算机500强榜单16日在美国芝加哥举行的2026年国际超级计算大会上发布，中国超算“灵晟”以每秒219.8亿亿次的实测运算速度蝉联榜首。这是“灵晟”继今年6月首次登顶全球超算500强榜单后，连续第二期位居全球第一。

部署在国家超级计算深圳中心的“灵晟”E级超算此次以每秒219.8亿亿次的Linpack双精度实测性能蝉联世界第一，领先排名第二的美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室开发的超算“酋长岩”约21%。“灵晟”还在高性能共轭梯度（HPCG）测试中以每秒22000万亿次的运算速度位居第一。

位列第三至第五的超算分别是美国橡树岭国家实验室开发的“前沿”、美国阿尔贡国家实验室的“极光”以及德国超算“朱庇特”。本次榜单显示，中国共有18台超算上榜，数量位列第七；美国以163台位居第一。

全球超级计算机500强榜单由国际组织“TOP500”编制，约每半年发布一次，是给全球已安装的超级计算机排座次的知名榜单。

来 源：新华网

原标题： 全球超算500强新榜单发布 中国超算蝉联榜首

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