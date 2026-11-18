新华网 2026-11-18 10:32:11

11月17日，2026年中国之队·“熊猫杯”国际足球邀请赛在成都双流体育中心收官。中国U19男足在最后一轮2:1力克韩国U19队，以三战两胜一平积7分的战绩，时隔八年再次捧起“熊猫杯”。

11月17日，2026年中国之队·“熊猫杯”国际足球邀请赛在成都双流体育中心收官。中国U19男足在最后一轮2:1力克韩国U19队，以三战两胜一平积7分的战绩，时隔八年再次捧起“熊猫杯”。

11月17日，中国队球员岳瑞杰（左）挥舞国旗与队友庆祝夺冠。新华社记者 王曦 摄

本届赛事是中国队备战2027年本土U20亚洲杯的一次关键热身赛，中国、韩国、越南、塔吉克斯坦四支U19队伍参赛。前两轮过后，中韩两队一胜一平同积4分，中国队凭借净胜球优势暂居首位，末轮只需战平即可夺冠。

本场比赛，中国队继续由依合散·依拉木担任门将，杨展彭、杨铭锐、苗润东、张家鸣等主力悉数首发。中国队开场便取得梦幻开局。第五分钟，中国队打出流畅配合，张家鸣送出直传，苗润东边路得球后冷静扣过防守队员，一脚低射破门。几分钟后，苗润东再次强突韩国队禁区，被防守球员放倒，主裁判果断判罚点球，杨铭锐主罚命中，中国队取得2:0领先。半场比赛，中国队6次射门5次射正，占据场上主动。

11月17日，中国队球员杨铭锐（右）在进球后庆祝。新华社记者 王曦 摄

易边再战，比分落后的韩国队明显加强了进攻强度，在前场对中国队形成压迫。第73分钟，金智赫在禁区内小角度劲射破门，为韩国队扳回一球。此后韩国队大举压上，中国队则趁机寻找反击机会，但两队均未能再进球。

中国队主帅久尔杰维奇赛后表示，对手韩国队一直是亚洲强队，此次交手对明年备战亚洲杯很有意义，对本届赛事的结果也是非常满意的。“此次‘熊猫杯’是很好的检测大家能力的一个机会，很多队员都得到了充分展示，感受了国际比赛的节奏，这和国内的比赛是不一样的。接下来我们还会积极总结和备战，最终确定U20亚洲杯21人的名单。”久尔杰维奇说。

11月17日，中国队主教练久尔杰维奇（前左）与球员岳瑞杰在颁奖仪式上手拿奖杯。新华社记者 王曦 摄

此前，越南U19队2:2战平塔吉克斯坦U19队。塔吉克斯坦队三战皆平取3分，获得本届比赛第三名，越南队则位列第四。

来 源：新华网

原标题： 中国U19男足力克韩国队 时隔八年再夺“熊猫杯”

记者 陈地

本文转自：温州新闻网 66wz.com