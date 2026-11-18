新华网 2026-11-18 10:32:12

11月16日，碳排放权交易市场开放联盟在《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（COP31）期间召开高层部长级会议。本次会议通过《碳排放权交易市场开放联盟COP31宣言》。

11月16日，在土耳其安塔利亚，碳排放权交易市场开放联盟在《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会期间召开高层部长级会议。新华社记者 刘磊 摄

11月16日，碳排放权交易市场开放联盟（以下简称“联盟”）在《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会（COP31）期间召开高层部长级会议。来自中国、巴西、欧盟以及德国、英国、韩国、土耳其等15个国家和地区，世界银行、国际排放交易协会等21个国际组织机构近百名代表参会。COP31中国代表团团长、生态环境部副部长李高作为联盟联合主席出席会议。

本次会议通过《碳排放权交易市场开放联盟COP31宣言》，肯定了联盟自COP30以来取得的进展，重申联盟致力于成为强制碳市场国际合作的重要参考平台，并与现有相关倡议和对话机制密切协作。

会议还明确了秘书处牵头安排与工作组计划。在最初两年的运行期间，联盟秘书处采取虚拟办公，中方牵头技术指导部门、巴西牵头行政部门、欧盟牵头对外协调部门。工作组将由联盟成员牵头并共同参与，围绕碳市场设计与政策交流，核算、报告、核查及碳核算，碳排放权交易市场抵销机制三大技术工作领域推进合作。会议期间，印度尼西亚和韩国加入联盟成为新成员。会议还明确了联盟2027年工作重点。

李高表示，联盟汇聚了积极建设和发展强制碳市场的国家和组织，形成相互学习、共同进步的良性机制，使各成员和观察员能够分享自身经验、借鉴彼此有益做法，共同提升强制碳市场的整体效能。

巴西财政部碳市场事务副部长克里斯蒂娜·雷斯在发言中说：“联盟表明，多边合作、协作共进和平等对话，为应对气候变化这一人类面临的重大挑战提供了一条切实可行的路径。”

欧盟委员会气候行动总司司长库尔特·范登贝格表示，自COP30期间启动以来，联盟展现出的良好发展势头表明，各国及相关利益攸关方通过紧密合作，能够推动气候行动持续向前。

在COP31期间，联盟还于14日举办了一场题为“碳排放权交易市场开放联盟：一年的合作与共同的未来议程”的专题活动，与会各方围绕碳市场建设中的共同挑战、技术合作需求和未来工作重点进行了交流。

联盟由中国、巴西、欧盟于2025年11月联合国气候变化贝伦大会期间共同发起，现有13个成员和34个观察员，涵盖全球广泛地区的经济体和国际组织机构。

11月16日，在土耳其安塔利亚，碳排放权交易市场开放联盟在《联合国气候变化框架公约》第三十一次缔约方大会期间召开高层部长级会议。新华社记者 刘磊 摄

11月16日，在土耳其安塔利亚，欧盟委员会气候行动总司司长库尔特·范登贝格（前排中）在会议上发言。新华社记者 刘磊 摄

11月16日，在土耳其安塔利亚，巴西财政部碳市场事务副部长克里斯蒂娜·雷斯在会议上发言。新华社记者 刘磊 摄

来 源：新华网

原标题： 碳排放权交易市场开放联盟通过《COP31宣言》

记者 张晓茹 王腾飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com