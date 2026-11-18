新华网 2026-11-18 10:32:12

也门胡塞武装17日称，经过数周在战略要地曼德海峡附近的激烈战斗，该组织已夺取也门西南两省的10个地区。

萨那消息：也门胡塞武装17日称，经过数周在战略要地曼德海峡附近的激烈战斗，该组织已夺取也门西南两省的10个地区。

胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚当天通过该组织控制的马西拉电视台发表声明说，胡塞武装已控制也门西南部塔伊兹省和拉赫季省的10个地区，总面积约7100平方公里。

声明还说，胡塞武装击败也门政府军12个师。

萨雷亚在声明中表示，在沙特主导的多国联军停止军事行动并解除对胡塞武装控制区的封锁前，该组织将继续袭击沙特境内纵深目标。

萨雷亚17日在社交媒体发表声明说，该组织当日向沙特东西输油管道沿线的两座泵站发动无人机袭击，造成严重火灾。

另据胡塞武装控制的萨巴通讯社当日报道说，在过去24小时内，沙特空袭也门首都萨那以及荷台达省和萨达省境内的居民区、公共服务设施和工厂。

2014年，胡塞武装夺取萨那，也门政府被迫迁至南部城市亚丁。2015年，沙特主导的多国联军介入也门冲突，支持也门政府打击胡塞武装。

胡塞武装今年8月沿也门西海岸一路向南进攻，从政府军手中夺取国际航运要道曼德海峡沿岸地区。10月上旬，也门政府军发起“也门黎明”行动，在沙特空中火力支持下，对胡塞武装发起反攻。

也门政府军消息人士15日透露，也门政府军放弃了此前在曼德海峡周边地区取得的有限战果，胡塞武装进一步逼近也门南部港口城市、也门政府所在地亚丁。

来 源：新华网

原标题： 胡塞武装称已夺取也门西南两省的10个地区

记者 尹炣

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