中国天气网 2026-11-18 10:32:11

11月18日至19日，中东部雨雪将明显减弱减少，后天起全国大部将开启晴朗干燥模式。随着寒潮南下，中东部气温也会自北向南陆续下降，局地降温可达12℃以上。

今明两天（11月18日至19日），中东部雨雪将明显减弱减少，后天起全国大部将开启晴朗干燥模式。随着寒潮南下，中东部气温也会自北向南陆续下降，局地降温可达12℃以上。降温过后，北方寒意突出、南方凉意加重，公众需及时添衣保暖。

中东部雨雪将快速收敛 后天起开启晴朗干燥模式

昨天，寒潮携手暖湿气流给中东部带来大范围雨雪天气。新疆南疆西部山区、甘肃中东部、宁夏、内蒙古中东部、陕西北部、山西北部、河北西北部、黑龙江、吉林东部等地出现小到中雪或雨夹雪，局地大雪；四川盆地南部、重庆中南部、江西中部、福建北部、广东北部、广西东南部等地部分地区出现大雨。

今明两天，寒潮南下，中东部雨雪将快速减弱收敛，降雪主要出现在东北一带，西南、江南、华南仍有较大范围阴雨。后天起，受干燥的西北气流控制，全国大部地区将进入降水间歇期，白天多晴朗天气，空气干燥。

中央气象台预计，今天，内蒙古中东部、黑龙江大部、吉林东部、甘肃河西、青海北部、川西高原东部等地部分地区有小雪或雨夹雪，局地有中雪。重庆东南部、贵州北部和东部、云南南部、湖南西部和南部、江西南部、浙江、福建、广西、广东、海南岛等地部分地区有小雨，其中，云南南部、广西西南部、广东中部和西南部、海南岛西部等地部分地区有中雨，局地有大雨。

明天，内蒙古中部、河北北部、黑龙江中东部、吉林东部、川西高原东部、山东半岛等地部分地区有小雪或雨夹雪，其中，黑龙江东北部部分地区有中雪，局地有大雪。贵州大部、云南东部和南部、广西东部和南部、广东中西部、海南岛中南部、台湾岛北部和东部等地部分地区有小雨，其中，云南南部部分地区有中雨，局地有大雨。

后天，新疆伊犁河谷、内蒙古中部、河北北部、黑龙江东部、山东半岛等地部分地区有小雪或雨夹雪，局地有中雪。四川南部、云南中部和南部、广西南部、广东中东部、台湾岛等地部分地区有小雨，其中，云南南部部分地区有中雨，局地有大雨。

中国天气网提醒，今明两天东北、西南、华南等地仍多降水，公众需注意防范道路湿滑、能见度降低对出行的不利影响。后天起多地将开启干燥模式，建议公众及时补充水分，适当食用银耳、雪梨等润燥食物。

寒潮持续影响中东部 北方寒意突出南方凉意加重

今明两天，寒潮持续影响中东部。中央气象台预计，内蒙古东北部、东北地区中部和北部、黄淮、江淮、江汉、江南中部和东部、华南等地大部将先后降温6至8℃，其中，黑龙江东南部、吉林东部、山东南部、安徽北部和南部、江苏、上海、浙江、福建中北部、江西东部、广西南部、广东中部等地部分地区降温8至10℃，局地降温可达12℃以上。

这次降温过程中，北方最高气温低点普遍出现在18日前后，西北地区东部到华北中西部最高气温将降至个位数，内蒙古东部、黑龙江、吉林大部最高气温或不足零下5℃。同时，最低气温下降也十分明显，20日早晨，西北地区东部、内蒙古中东部、东北大部最低气温将不足零下10℃甚至零下15℃，其中内蒙古东北部、黑龙江西北部部分地区可能不足零下20℃，天寒地冻。

此次寒潮还将深入南方。未来三天，西南地区东部到江南、华南大部最高气温将跌至15℃左右。其中华南前期气温偏高，这次降温幅度会更明显，例如南宁昨天最高气温逼近30℃，今天起气温持续下降，19日将降至16℃，为当地下半年来首次跌破20℃，过程累计降幅可超10℃。

中国天气网提醒，未来几天南北方气温持续走低，北方寒意突出、南方凉意加重，公众需及时添衣，早晚时段尤其注意头部、颈部保暖，谨防心脑血管、呼吸系统等方面疾病的发生。

来 源：中国天气网

原标题： 寒潮南下！中东部雨雪缩减 气温将自北向南陆续下跌

本文转自：温州新闻网 66wz.com