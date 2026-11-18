新华网 2026-11-18 10:39:51

法国巴黎、马赛、里昂、斯特拉斯堡等地17日举行新一轮示威游行。据法国内政部通报，当天共有约14.6万人参加，其中巴黎游行队伍约有2.8万人。

法国巴黎、马赛、里昂、斯特拉斯堡等地17日举行新一轮示威游行。据法国内政部通报，当天共有约14.6万人参加，其中巴黎游行队伍约有2.8万人。

另据法国工会方面统计，当天全国共有50万人上街，其中巴黎有17.5万人。

据法媒报道，当天各地游行整体平稳进行。

法国今秋抗议浪潮自9月而起，后发展成全国性社会运动。示威规模11月5日达到峰值后有所回落。按照法国内政部的通报，11月5日全法57.5万人上街，7日14.6万人，14日10.6万人，17日14.6万人。

接连的示威游行让维稳力量疲于应付。据法国《世界报》报道，数百名防暴警察“因就医”而未参与17日的维稳行动。报道称，这些防暴警察依法不得罢工，“就医”被视作一种替代做法。

来 源：新华网

原标题： 法国内政部：14.6万人参与新一轮示威游行

记者 乔本孝

本文转自：温州新闻网 66wz.com