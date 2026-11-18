美官员称对伊朗格什姆岛实施“自卫”打击
新华网 2026-11-18 10:39:51
美国军方官员17日说，美军当天对伊朗格什姆岛一处导弹发射场实施精确打击，以回应伊朗伊斯兰革命卫队针对美国人员和资产的“侵略行径”。
美国军方官员17日说，美军当天对伊朗格什姆岛一处导弹发射场实施精确打击，以回应伊朗伊斯兰革命卫队针对美国人员和资产的“侵略行径”。
据美国媒体报道，此次打击发生前几个小时，伊朗针对美军位于巴林的一处雷达站发动袭击。不过，美军中央司令部否认其雷达系统被伊朗击中，并称伊朗伊斯兰革命卫队当天向巴林方向发射的多架无人机均被拦截，“没有造成人员伤亡或设备损坏”。美官员称，这是伊朗过去5天内第三次试图袭击美军军事设施，所有袭击均被拦截。
当天早些时候，伊朗伊斯兰共和国通讯社报道说，美军袭击格什姆岛部分地点，但当地居民区、商业和基础设施未受损。
来 源：新华网
原标题： 美官员称对伊朗格什姆岛实施“自卫”打击
记者 黄强 徐剑梅
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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