北青体育、五星体育 2026-11-22 10:28:46

短道速滑世界巡回赛首尔站，女子3000米接力决赛，张楚桐，公俐，张延、张珈宁组队的中国队强势夺金，这是中国队本站首金，也是武大靖执教短道速滑队以来中国队收获的首枚金牌。

据北青体育11月21日消息，短道速滑世界巡回赛首尔站，女子3000米接力决赛，张楚桐，公俐，张延、张珈宁组队的中国队强势夺金，这是中国队本站首金，也是武大靖执教短道速滑队以来中国队收获的首枚金牌！

回顾本赛季此前两站比赛，中国队的表现呈现出逐步回升的趋势。温哥华站是武大靖执教后的国际赛事首秀，中国队仅在男子5000米接力项目中收获一枚铜牌。来到蒙特利尔站，中国队凭借接力项目的发挥，收获男子5000米接力银牌和2000米混合接力铜牌，奖牌数量和成色均有所提升。

如今来到首尔站，中国女队终于将奖牌转化为金牌。从温哥华站的1枚铜牌，到蒙特利尔站的1银1铜，再到首尔站登顶，年轻的中国短道速滑队正在逐步找回竞争力。

今年8月，武大靖通过公开竞聘正式出任中国短道速滑队主教练。作为中国短道速滑的标志性人物，他曾在平昌冬奥会夺得男子500米金牌，并在北京冬奥会随中国队获得混合团体接力金牌。

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原标题： 武大靖执教后首金！中国短道女子3000米接力夺冠

本文转自：温州新闻网 66wz.com