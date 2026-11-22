新华社 2026-11-22 10:28:46

韩国总统李在明11月21日说，今年韩国大学修学能力考试即高考中，作弊行为的举报者可获得1亿韩元（约合7.4万美元）奖金。

韩国总统李在明11月21日说，今年韩国大学修学能力考试即高考中，作弊行为的举报者可获得1亿韩元（约合7.4万美元）奖金。

11月19日，考生走入韩国首尔的一处考场。新华社发（朴晋泽摄）

李在明在社交媒体写道，举报者每举报一起作弊，可获得1亿韩元。此外，作弊者如果主动承认作弊，并举报其他作弊者，不仅可从轻处罚，同样也能获得奖金。

李在明说，高考作弊“是与公职人员腐败同等严重的犯罪行为”，是对数十万其他考生多年努力成果的“盗窃”，将对作弊者追查到底、严惩不贷。

近期，韩国发生多起利用人工智能工具作弊事件，引发民众广泛担忧。韩国教育部20日说，在19日举行的高考中查处了111名违规携带智能设备的考生。李在明20日在总统府青瓦台召开会议，呼吁对高考制度实施全面改革，以应对人工智能技术快速发展下新型作弊手段层出不穷对考试公平带来的挑战。

来 源：新华社

原标题： 韩国悬赏重金查处高考作弊者

本文转自：温州新闻网 66wz.com